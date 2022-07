Een kant van Kanye West die we nog niet kenden: ontwerper van verpakkingen voor McDonald’s

Het hamburgerdoosje dat Ye (Kanye West) ontwierp met Naoto Fukasawa. De Instagrampost is inmiddels verwijderd. Beeld Kanye West & Naoto Fukusawa

Is rapper Ye (alias Kanye West) de ontwerper van de nieuwe hamburgerdoosjes van McDonald’s? Het was een raadselachtig bericht op Instagram, maar omdat de afzender een bereik heeft van dik 16 miljoen volgers en zich al eerder serieus met design bemoeide, is het ontwerp wellicht te lezen als een signaal dat de hamburgergigant nadenkt over zijn imago en huisstijl. En er staat nogal wat op het spel voor McDonald’s, dat slechte rapportcijfers heeft op gebied van gezondheid en milieubelasting.

Het vierkante doosje dat Ye liet zien is van dof bruin karton, met een transparante strook rondom, waarachter een zweterige hamburger glimt. Qua kleurstelling staat het diametraal op het felrood en goud waar McDonald’s nu mee wordt geassocieerd. Hoe serieus is dit ontwerp, dat Ye maakte in samenspraak met de Japanse industrieel ontwerper Naoto Fukasawa?

‘Het zal Ye vooral gaan om de buzz’, zegt merkenstrateeg Bert de Wit van Positivity Branding. ‘Het zou raar zijn als de onlangs gelanceerde nieuwe verpakkingslijn van McDonald’s nu alweer ter discussies staat.’ En qua design blijft het gissen naar Ye’s idee.

De restyling van de McDonald's-verpakking (2021), nog niet in Nederland geïntroduceerd. Beeld McDonald's

Dat McDonald’s en Ye innig zijn, is wel officieel bevestigd. De rapper is een grote fan van fastfood. In februari was hij te zien in een McDonald’s-reclame tijdens de Super Bowl. ‘Next week it’s the fries’, was zijn bijschrift op Instagram – de post is alweer verwijderd – een zin uit Kanye Wests nummer Gold Digger.

‘Een stijlicoon als Ye kan veel betekenen voor je merk’, zegt De Wit. Het bruine doosje zelf scoort laag bij de merkenstrateeg. ‘Het lijkt een signaal om terug te keren naar de basis, what you see is what you get. Maar als verpakkingsconcept mist het een belofte en boodschap.’ Als het statement van duurzaamheid is, mist het kracht. Bovendien is volgens De Wit een duurzaamheidsclaim lastig voor McDonald’s. ‘Die enorme productie van rundvlees is niet opeens minder vervuilend met een nieuw doosje. Een groot bedrijf moet waken voor greenwashing, oneigenlijke ecologische claims. Dat keert zich tegen je.’

Wel lijkt het dat ook McDonald’s iets meer aardse kleuren in zijn verpakkingen stopt. In de nieuwe verpakkingslijn – die nog niet in Europa is geïntroduceerd – is het rood al ingeruild voor aardbruin (hamburger), blauwgroen (visburger) en mosterdgeel (cheeseburger). Kleuren die dichter bij natuurwaarden liggen. ‘De post van Ye kan een poging zijn om de discussie aan te zwengelen over zijn favoriete fastfoodketen. Stof tot nadenken, in dat opzicht werkt Ye’s post prima, al is het lastig te bepalen hoe constructief het uitpakt.’