Een kam mee, een pak, schoenen, een notenreep: daar gaat pianist Thomas Beijer, naar zijn ‘doorbraakmoment’

Thomas Beijer achter de piano vlak voor zijn optreden in het Concertgebouw in Amsterdam. Beeld Erik Smits

11.45: ‘Heb je er eigenlijk zin in’

Thomas Beijer is aan het typen…

11.45: ‘Ja. Maar. Eerst nog effe een concert geven’

11.46: ‘Het goede nieuws is dat bijna niemand die muziek van Escher kent. En die van Manuel de Falla ook niet. Daar hoef je dus niet op te oefenen’

Thomas Beijer is aan het typen…

11.47: ‘Wow. Ga mijn mind uit, Kerkhof. Als in: dat is precies wat ik ook denk’

Het is zondagochtend 18 december en Thomas Beijer (34), pianist, componist, schrijver, tekenaar, maar vandaag dus pianist, staat voor het belangrijkste optreden uit zijn carrière. Vanavond om 20.15 uur zal hij een solorecital spelen in het Concertgebouw in Amsterdam. Deze keer wél.

Het was groot nieuws in de klassiekemuziekwereld toen bekend werd dat Beijer op mocht treden in Meesterpianisten, een serie met status, want alleen de groten der aarde speelden daar. Nederlandse pianisten waren er schaars (vier). En nu mocht Beijer aansluiten in dat rijtje met pianofenomenen als Alfred Brendel en Martha Argerich. Het recital stond oorspronkelijk gepland op 21 maart 2021. Beijer had bijzonder repertoire uitgekozen, Arcana van Rudolf Escher (1912-1980). Maar de organisator die voor de zondagavonden het Concertgebouw afhuurde, moest stoppen om financiële problemen. De coronacrisis gaf het laatste zetje.

In de krant vertelde Beijer dat het ‘een soort doorbraakmoment’ had kunnen zijn. Zijn manager was al bezig om alle impresario’s uit alle uithoeken van het universum uit te nodigen zodat zij hem aan het werk te zien. Dag doorbraak.

Disclaimer

Het Concertgebouw besloot om zelf een pianoserie op de zondagavond op te zetten, en om de sfeer van de serie Meesterpianisten, met het immer gedimde licht, zoveel mogelijk te benaderen. De nieuwe naam: Grote Pianisten. En nu speelt Beijer dus in Grote Pianisten en gaat hij misschien alsnog doorbreken.

We vroegen of we hem mochten volgen tot het moment dat hij van de beroemde Concertgebouwtrap afdaalt. Ja hoor. Leuk.

Thomas Beijer in de antichambre van het Concertgebouw. Beeld Erik Smits

Eerst een disclaimer. Een vriendschap tussen een recensent en een uitvoerend kunstenaar, die bovendien zo vaak optreedt dat er amper avonden overblijven om af te spreken, is natuurlijk nagenoeg onmogelijk, maar het is ook onmogelijk geen vrienden te worden met Thomas Beijer. Sinds ons vorige interview, in 2020, appen we dagelijks. Ik bel aan.

Het is 16.30 uur. Beijer roert in een Le Creuset-pan die op middelhoog vuur staat. Hij maakt een vegetarische lasagne, alvast voor vanavond, voor bij de nazit thuis; in Amsterdamse horeca kun je tegenwoordig na elven nergens meer eten en bij een avondconcert eet hij sowieso liever niet vooraf. Er worden hier veel vrienden en familie verwacht vanavond. En zijn vriendin, de mooiste vrouw van Slovenië (niet zijn woorden).

Beijers kooktips: de knoflook moet je eerst pletten met je mes, dan komen de sappen vrij, en dan pas fijnhakken. Gebruik geen ordinair paprikapoeder, maar gerookt paprikapoeder in combinatie met linzen, dan hoor je dus nooit vleeseters klagen dat er geen vlees in je saus zit. Ja hoor, hij zit op een concertdag dus ook gewoon te hakken met die messen. Wist je dat Maria João Pires ooit een recital in Meesterpianisten moest afzeggen omdat ze zich aan een graat had gesneden bij het bereiden van een vis? Nee?

Rustig blijven

Beijer is dit seizoen ‘spotlight artist’ in het Concertgebouw, dus wilde de afdeling marketing wel een filmpje van hem maken. In een vitrinekast staat een groot masker van de Star Wars-figuur Darth Vader. Beijer stelde voor dat hij een rokkostuum aan zou doen, dat ze hem dan van onderen naar boven zouden filmen en dat je hem dan zo piano zou zien spelen met dat Darth Vader-masker op. Heel gek, maar dat vonden ze niet leuk. ‘Dat masker heeft niets te maken met je spel.’ Ja, dat klopt, maar dat is wat Beijer betreft geen reden het niet te doen.

Heeft hij nou rituelen op een dag als vandaag? Dat niet. Wel zijn er dingen waarvan hij weet dat hij ze beslist niet moet doen op een dag van een concert: een activiteit plannen die zijn volledige aandacht vergt, bijvoorbeeld. Niet gaan tekenen, geen hoofdstuk schrijven (het beloofde boek met essays over muziek is nog ver weg). Muziek luisteren doet hij niet. Daar heeft hij gewoon geen behoefte aan. Er zit al genoeg muziek in zijn hoofd, de stukken die hij vanavond zal spelen.

We zouden om 17.00 uur vertrekken, maar het is al kwart over en Beijer lurkt nog rustig aan zijn elektronische sigaret. Hij zet het vuur onder de pan uit en pakt een zwarte leren tas. De inhoud: de partituren (Chopins Derde pianosonate, de Six moments musicaux van Schubert, Cuatro piezas españolas van Manuel de Falla en die Arcana dus – een meesterwerk, volgens Beijer). Een kam, een pak, schoenen, een notenreep.

Je moet vooral een beetje rustig blijven. Hij heeft wel piano gespeeld, maar dat was om te zorgen dat het spelen lekker voelt. Als hij vandaag nog iets had moeten studeren, een loopje in zijn vingers had moeten krijgen, was hij sowieso te laat geweest. Eigenlijk begint een concert maanden van tevoren. De traditie schrijft voor dat een recital zoals dat van vanavond uit het hoofd wordt gespeeld. Duizenden noten, al die muzikale lijntjes die hij moet internaliseren: daarbij vergeleken heeft de acteur die Hamlet moet leren het maar makkelijk. Met de toegiften erbij is het bijna twee uur aan muziek.

Bijlen in de kofferbak

Die Chopin-sonate had hij heel lang geleden eens ingestudeerd, tot zijn verbazing bleek er nog best veel van blijven hangen. Maar als je op je motoriek vertrouwt, op het spiergeheugen, ben je in een concert de sjaak. Het lichaam én het hoofd moeten de muziek kennen. Wanneer je weet of het goed genoeg is? Een moeilijke passage moet tien keer achter elkaar, met de tikkende metronoom erbij, goed gaan. Gaat het de negende keer mis, dan begin je weer van voor af aan. De angst over het geheugen blijft er altijd wel, die angst om toch iets te vergeten.

In zijn tot studio omgebouwde schuur achter zijn benedenwoning, stelt hij zich al weken voor: nú zit ik in het Concertgebouw, op dat grote podium, met dat gedimde licht. Maar reproduceren wat hij in de studeerkamer heeft bedacht, wil hij niet; dan wordt het geen leuk concert.

We moeten nu echt bijna weg, al lijkt Beijer daar zelf minder van doordrongen. Hij zegt in het Engels tegen Siri dat de lichten uit moeten, en daar gaan we. We lopen naar Slurpie.

Slurpie, de Porsche van Thomas Beijer. Beeld Erik Smits

Slurpie: zo heet zijn grijze Porsche Cayman-S, bouwjaar 2006. Als Wibi Soerjadi een Daimler DS420 heeft, mag Thomas Beijer toch wel een Posche Cayman-S? Hoewel vrienden zeggen dat Beijer niet om beeldvorming geeft, dacht hij wel even: moet Slurpie wel in de krant? Het is nou ook weer niet zo dat hij zo veel geld heeft. Het is eerder een kwestie van prioriteiten stellen – en vergeten dat er nog een keer een belastingaanslag komt en je dan wat geld achter de hand moet hebben. Met het slurpen valt het overigens mee: hij rijdt 1 op 12.

De auto is zonder meer de fraaiste aan deze gracht, die je ook voor een sloot kunt houden, in het westen van Amsterdam. Beijer opent de kofferbak. What the fuck! Er liggen vier bijlen in. Hij kijkt ernaar alsof het vier pasgeboren puppy’s zijn. Uit Zweden, handgemaakt, het wapen van de smid staat erin. Eens in de zoveel tijd gaat hij met vrienden dode bomen omhakken op een landgoed in ’s-Graveland, dan komt hij nog eens in de natuur. Goed, we moeten nu echt gaan.

De fotograaf, Erik Smits, heeft een verzoek: of hij ons nog even kan fotograferen in de auto. De shoot duurt twee minuten. Voor het eerst zie ik stress bij Thomas Beijer: geen stress voor zijn optreden, maar stress om de file die wie hier op de gracht hebben veroorzaakt. Achter ons wachten twee auto’s. Drie. Vier. Shit.

Carrière geknakt!

17.27 uur: we rijden eindelijk weg. Dit had een heel spannend verhaal kunnen worden als het daadwerkelijk zo was gaan ijzelen als voorspeld. Vastzitten in Amsterdam-West! Thomas Beijer te laat voor levensveranderend recital! Carrière nu echt geknakt! Maar nee, Slurpie kan gewoon doorrijden. Alle fietsers gaan vol ontzag opzij.

Het is toch belangrijk dat er vrienden bij zijn, zegt hij: dan voelt hij de support. Alleen Marco Riaskoff, de impresario die Meesterpianisten bedacht en hem de kans gaf, is er niet (ziek op bed), en daar baalt Beijer van. Wat Meesterpianisten onderscheidde van Grote Pianisten? De impresario zelf, zijn aanwezigheid, zijn verhalen.

Eerder in de week heeft Beijer een piano uit mogen kiezen. Anderhalf uur speelde hij in de Grote Zaal, testte hij de nieuwe Steinway uit die het Concertgebouw heeft aangekocht. De oude Steinway beviel toch iets beter: iets milder, meer pasteltinten, belangrijk voor de kwetsbare noten van Schubert. De nieuwe – serienummer D-620490 – is helderder.

Om 17.38 uur komen we aan. Van de portier mogen we Slurpie naast de artiesteningang zetten. Ik maak me zorgen dat ik me zo rustig voel, zegt Beijer. De portier heeft meer zenuwen: Frankrijk heeft net 2-2 gemaakt in de WK-finale, hij heeft zijn geld op de Fransen ingezet.

Producent Stephan, in net geruit pak, begroet Beijer en geeft hem de sleutel van de antichambre waar de pianist zich mag omkleden. Of hij nog een strijkplank nodig heeft? Neuh. In de antichambre, met metershoge spiegel, staat een kleine Steinway waar Beijer zo nog wat op kan spelen; er liggen drie witte handdoekjes op. Hij ploft zijn partituren op de piano en kleedt zich om. Manager Ydeleine, net binnen, kijkt de andere kant op. Beijer opent het raam om nog wat e-sigarettenrook in de Amsterdamse buitenlucht te blazen en vraagt aan de fotograaf of die daar niet al te veel foto’s van wil maken, want Beijers oma (90) vindt het niet leuk als hij rookt. Ze komt ook vanavond.

Thomas Beijer daalt de befaamde Concertgebouwtrap af. Beeld Erik Smits

De piano is met een liftje naar het podium van de Grote Zaal gebracht, eindelijk kan Beijer beginnen met warmspelen. Probleem: er is nog een vervelende schaduw op de toetsen, waardoor in de laagte zwart en wit moeilijk van elkaar te onderscheiden zijn. Beijer sluit zich af voor de technici en andere toehoorders en speelt zijn stukken door. Vanaf nu zal ik hem niet storen.

Om 19.15 uur is hij klaar en loopt hij richting de antichambre om zich terug te trekken. Nu zie ik weer die blik van tijdens onze zelfgecreëerde file: toch die stress.

Als ik door de gang langs de antichambre loop, hoor ik de kleine Steinway door de muren heen, zo onsentimenteel maar toch vol fantasie, en kraakhelder. Sinds dat vorige interview heb ik hem niet meer live horen spelen. Misschien ben ik in de tussentijd vergeten met wie ik te maken had, heb ik hem doordat hij nog zoveel andere talenten heeft niet genoeg als pianist gezien. Maar dit is heel erg goed. We zijn tijdgenoten van Thomas Beijer, lieve mensen. Dat moeten we wel beseffen.

Luisteren? Het concert wordt op 20/12 om 20.00 uur uitgezonden op Radio 4. Daarna is het terug te luisteren op radio4.nl.