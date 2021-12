‘Een jaar geleden had ik niet gedacht dat het zo goed zou aflopen’

Erwin de Vries Beeld Sabine Van Wechem

Een jaar geleden rond deze tijd moesten jullie dicht, nu bruist de boekhandel.

‘Ja, het is druk en de feestmaand december is traditiegetrouw de belangrijkste maand voor boekhandels. Een boek is een mooi, persoonlijk cadeau: je geeft iets waarmee je zelf een relatie hebt.

‘Ik had een jaar geleden niet gedacht dat het zo goed zou aflopen en dat we een topjaar zouden krijgen. De actie ‘#Steunjeboekhandel’ heeft veel goed gedaan. Dat eenderde van de boekhandels dreigde te verdwijnen, heeft mensen doen beseffen dat het belangrijk is naar lokale boekhandels te gaan.

‘Wel heeft de lockdown de manier van werken veranderd. We verkopen nu meer via onze webshops, ik schat zo’n 25 procent.’

Welk boek vloog de afgelopen week bij jullie de winkel uit?

‘Onze nr. 1, De filosoof, de hond en de bruiloft, van stripmaker en Groninger Barbara Stok. Over Hipparchia, een van de eerste vrouwelijke filosofen. Stok beschrijft een zoektocht naar gemoedsrust. In deze tijden spreekt dat aan, het was binnen een week uitverkocht en is nu in herdruk. Vanwege het papiertekort is het pas na Kerst weer leverbaar.’

Groningen is een studentenstad. Wat lezen studenten?

‘Grosso modo vooral Engelstalige boeken. Sally Rooney verkopen wij goed. Er wonen hier relatief veel internationale studenten, dat speelt mee, maar de nadruk op Engelstalige literatuur is een ontwikkeling die wij al jaren zien. Onze afdeling Engels hebben we steeds verder uitgebreid. Dat heeft gezorgd voor een verjonging van het publiek en een bredere mix van leeftijden in de boekhandel.’

Over Engelstalige literatuur gesproken: jullie nr. 2, Een geest in de keel van de jonge Ierse schrijver Doireann Ní Ghríofa, stond wekenlang in de Engelse bestsellerlijsten.

‘Een bijzonder boek dat in Nederland nog weinig aandacht heeft gehad. Het is een bespiegeling van een jonge schrijfster over haar idool, een 18de-eeuwse dichteres. Dit overtuigende prozadebuut verraadt Ní Ghríofa’s achtergrond als dichteres, het is poëtisch en invoelbaar. Een topprestatie, ook van de vertaler!’

Toptien van boekhandel Godert Walter

1. Barbara Stok: De filosoof, de hond en de bruiloft; Nijgh & Van Ditmar

2. Doireann Ní Ghríofa: Een geest in de keel; Van Oorschot

3. Patrick Dassen: De Weimarrepubliek; Van Oorschot

4. Lea Ypi: Vrij; De Bezige Bij

5. Christian Kracht: Eurotrash; De Arbeiderspers

6. Willy Vlautin: De nacht valt altijd; Meulenhoff

7. Carl Laszlo: Vakantie aan de Waldsee; Van Maaskant Haun

8. Caro Verbeek: Een kleine cultuurgeschiedenis van de (grote) neus; Atlas Contact

9. Julian Sancton: Waanzin aan het einde van de aarde; Hollands Diep

10. Julia Franck: Werelden uit elkaar; Wereldbibliotheek

Toptien best verkocht van De Bestseller 60 (samengesteld door de CPNB)

1. Claudia de Breij: Amalia; Uitgeverij Pluim

2. Charlie Mackesy: De jongen, de mol, de vos en het paard; KokBoekencentrum

3. Lale Gül: Ik ga leven; Prometheus

4. Berthold Gunster: Omdenken op het werk; Uitgeverij Omdenken

5. Annejet van der Zijl: Fortuna’s kinderen; Hollands Diep

6. Matthijs van Nieuwkerk & Rob Kemps: Chansons!; Meulenhoff Boekerij

7. Eva Jinek: Droom groot; Spectrum

8. Hendrik Groen: Rust en Vreugd; Meulenhoff Boekerij

9. Mark Koster: Peter Gillis: massa is kassa; Vesper Publishing

10. Maike Meijer: Wen er maar aan; Uitgeverij Meijer