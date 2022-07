Een in mineur klinkende Neil Young op weer een opgeduikeld archiefstuk ★★★☆☆

Neil Young gaat een half jaar na het verschijnen van zijn behoorlijk sterke Crazy Horse-album Barn onverdroten door met het uitmesten en ontsluiten van zijn archief. Toast maakte hij in 2001 ook met Crazy Horse, in de gelijknamige studio in San Francisco. Hij vond de muziek uiteindelijk ‘too sad’ en liet het album liggen. Diverse nummers zouden in 2002 opduiken op het niet heel erg gewaardeerde Are You Passionate? Daarop stond bijvoorbeeld, onder de titel She’s a Healer, Boom Boom Boom met Booker T. & The MG’s. Maar die nieuwere versie, blijkt nu, haalt het toch niet bij de dertien minuten op Toast, dat inderdaad een tamelijk in mineur klinkende Young laat horen. Gek genoeg winnen alle nummers hier aan zeggingskracht als je ze naast Are You Passionate? legt. Young klinkt met Crazy Horse soulvoller dan met de soulband van organist Booker T. Nergens echt verrassend, maar als hij met zijn Crazy Horse van leer trekt in Standing in the Light of Love dan ben je toch blij dat dit album gewoon te koop is.

Neil Young with Crazy Horse Toast Pop ★★★☆☆ Reprise/Warner