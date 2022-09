Een homo-erotisch geïnspireerd orkestwerk klinkt straks ook in Abu Dhabi

Rick van Veldhuizen: ‘Die rafelige schaduwkant van het leven wil ik in mijn stukken ook onderzoeken.’ Beeld Pauline Niks

Als je een jonge componist bent en het Concertgebouworkest klopt bij je aan voor een stuk, is dat een reden om een gat in de lucht te springen. Als het dan ook nog wordt opgenomen: nog leuker. Maar als je werk een jaar later al wordt hernomen en zelfs zeven keer wordt gespeeld op een internationale tournee, is dat wel heel bijzonder.

Het overkomt Rick van Veldhuizen (28), wiens Mais le corps taché d’ombres vanaf donderdag 22 september in het Concertgebouw in Amsterdam wordt uitgevoerd onder leiding van Daniel Harding. Later is het nog te horen in Heerlen, Alicante, Londen en Abu Dhabi. Saillant detail, gezien die laatste concertlocatie: het stuk is gebaseerd op een homo-erotisch gedicht. Homoseksualiteit is strafbaar in Abu Dhabi.

Moeten we er een statement van het orkest in zien? ‘Dat zou leuk zijn, maar ik betwijfel het’, zegt Van Veldhuizen. Het stuk dateert uit 2019 en was bedoeld voor het Mahler Festival van 2020, om daar voorafgaand aan Mahlers Negende symfonie te klinken.

Om in de gaten te houden

Hoe kwam het orkest bij Van Veldhuizen terecht? ‘Toen ik nog studeerde aan het Conservatorium van Amsterdam, gaf mijn docent Joël Bons aan het orkest lijstjes door van jonge componisten om in de gaten te houden. Daar stond ik op. In 2015 heb ik een stukje gemaakt voor in de Spiegelzaal, voor drie instrumenten en een verteller. Dat was echt klein bier, maar daardoor kenden ze me wel. In 2018 werd ik gebeld door Joel Fried, de toenmalig artistiek directeur, of ik een stuk wilde maken voor strijkorkest.

‘Ik vroeg: mag er ook harp bij? Een strijkorkest alleen klinkt anders zo lush, het heeft een skelet nodig. De harp is heel geschikt om de ritmische punten te markeren.’ Hij werkte er een halfjaar fulltime aan, ‘omdat ik wilde dat alles aan deze opdracht zou kloppen’. Door corona volgde de première pas in 2021. Leuk: onder leiding van Fabio Luisi, een grote naam. Niet leuk: zonder publiek, want in een livestream die niet eens echt live was. ‘Gelukkig mochten mijn ouders en vriend er wel bij zijn, we zaten weggestopt onder het balkon.

‘In de feedback van het orkest stond dat ik het ze wel moeilijk had gemaakt door met een reine stemming te werken, maar dat ze het gaaf vonden. Ze zouden zich er hard voor maken om het nog eens met publiek te doen, maar op een hele tournee had ik echt niet gerekend. Ik las het pas toen de brochure uitkwam.’

Björk en Aphex Twin

Van Veldhuizen, die tot februari ook muziekrecensent was voor de Volkskrant – zijn steeds drukkere componeerpraktijk bleek niet met de krant te combineren –, omschrijft zichzelf als een componist die associatief werkt en net zo geïnteresseerd is in eigentijdse klassieke muziek als in Björk en Aphex Twin. ‘Ik wil dat al die invloeden samensmelten tot iets wat bijna oncomfortabel emotioneel kan worden.’

Toch lijkt zijn negen minuten durende stuk (elf minuten op de opname die in mei in een cd-box werd uitgebracht) op het eerste gehoor stevig verankerd in de orkestrale traditie. Waaruit blijkt dat het toch in 2019 is gecomponeerd? ‘Er zit wel wat disco in het middenstuk, er is een constante puls die door de contrabassen en harp wordt doorgegeven. Met daaromheen van die Gloria Gaynor-achtige strijkers. Ik hou erg van disco. En de piep- en kraakgeluiden, ik heb er ook een drum-’n-bassritme in verwerkt.’

De inspiratie vond hij in een episch gedicht uit 1942 van Jean Genet, De terdoodveroordeelde. ‘Ik vind het zo geweldig hoe hij over vunzige, amorele seksualiteit kon schrijven in zulke bloemrijke, schitterende zinnen. De passage die ik heb gebruikt, is gericht aan een terdoodveroordeelde: laten we dromen dat we een ruige minnaar tegenkomen, met dijen van goud en een rokende buik, zulke taal.

‘Het gaat over iemand met wie je bent maar half kunnen zien, een gestalte die te donker is om te kunnen herkennen. Dat is een beeld dat ik goed ken uit mijn eigen leven. Uit darkrooms. Ja hoor, dat mag je wel opschrijven. Die rafelige schaduwkant van het leven wil ik in mijn stukken ook onderzoeken. Met het stuk glijden we eerst de schaduw in, dan schieten we omhoog, de extase in. En dan... is er post-coïtale verrukking.’

Dinsdag is de eerste repetitie. Als componist wil Van Veldhuizen zijn stukken zo vaak mogelijk live horen. Maar of hij ook in Abu Dhabi gaat luisteren? ‘Echt niet. Geen haar op mijn hoofd die eraan denkt.’