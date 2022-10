Een hoed houd je niet op in het museum, en al helemaal niet als je voor de spiegel staat

Een lezer stuurde me het boekje Nergens en nooit verlegen. Ik ben zelf overal en altijd verlegen, dus hier lag mijn kans om daar korte metten mee te maken. De ondertitel luidde ‘Wellevendheidsboekje voor groote jongens’. Ik was dus niet helemaal de doelgroep, maar wat goed genoeg is voor grote jongens, is ook goed genoeg voor mij.

Het bleek uit 1941 te stammen. Je zou denken dat ze toen wel iets anders aan hun hoofd hadden, maar ook onder de Duitse bezetting moest je je omgangsvormen niet verwaarlozen, want daar blijkt het beteugelen van verlegenheid op neer te komen: weten hoe het hoort.

‘Hoofdzaak bestaat hierin, dat we er altijd netjes en fris uitzien, zonder overdrijving, naar welken kant ook’, aldus schrijfster Albertine Schelfhout-van der Meulen. ‘Opzichtige kleeding, fatterig gedoe, aanstellerige manieren zijn beslist onuitstaanbaar. Er zijn mannen die hun nagels lakken, die hun hoed voor de spiegel opzetten, die... hun haar laten permanenten!’

Daar keek ik van op. Ik dacht dat nagellak voor jongens iets van de laatste tijd was – ja, een enkel zwart lakje zag je in de jaren tachtig ook wel, met dank aan The Cure – en ik kan me geen oude films voor de geest halen waarin mannen nagellak dragen. Ook dat gepermanente haar verbaasde me. Maar je hoed opzetten voor de spiegel? Was dat fout? Je moest toch zeker weten dat hij niet achterstevoren stond?

‘Doch zulke fatten zijn zeker uitzondering’, stelt Albertine ons gerust. ‘De meeste jongens letten n.l. te wéínig op de verzorging van hun uiterlijk!’ Ze raadt de jongens aan hun tanden te poetsen en zich te wassen. ‘En dan niet alleen wassen wat zichtbaar is, maar ook wat dieper dan de rand van het boordje! Verder armen en oksels en vooral... de voeten niet vergeten!’

Je kruis en kont kon je blijkbaar overslaan. Er waren belangrijker zaken: ‘Ga je soms ergens een bezoek brengen, doe het dan niet in plusfour en slip-over, maar trek even een gewoon colbert-costuum aan.’ Ik dacht aan Kuifje. Die liep er dus al die tijd bij als een nozem!

‘Hoewel het uiterlijk veel waard is, is het toch nog lang niet alles. Een heel voornaam ding is ook de spreektaal die we voeren, ja zelfs zóó voornaam dat beschaafde menschen, als ze wel eens twijfelen wie ze voor hebben, omdat de kleeding correct is, dadelijk uit de droom worden geholpen wanneer de mond van dien ander maar open gaat.’

Dat is waar. Albertine waarschuwt dan ook voor plat praten, het ‘inslikken van letters’ of ‘schel en hard lachen, al dan niet vergezeld van een klap op de knieën, alsof een Tiroler zijn Schuhplatt’ler danst!’

‘Dan bepaalde uitdrukkingen die men nóóit in beschaafd gezelschap hooren zal en die velen zoo gemakkelijk in den mond nemen; ik noem b.v. ‘lol’ en ‘lollig’, ‘flauwe kul’ enz., om van de rest maar te mogen zwijgen.’

Aan die hoed, die we niet voor de spiegel mogen opzetten, zitten nog meer haken en ogen, trouwens. In ‘een treincoupé of lift’ moet die hoed afgenomen worden, ‘als er dames aanwezig zijn’, maar in de tram mag je hem ophouden. ‘Op tentoonstellingen en in musea’ moet de hoed wél weer af. ‘Denk je eens in hoe lomp het staat een prachtig kunstwerk te beschouwen met den hoed op het hoofd!’

Ik probeerde het mij in te denken, maar het lukte niet helemaal.

Toen ik het boekje uit had, was ik nog even verlegen als voorheen. Jammer. Maar ik zal er aan denken, als ik ooit nog eens een hoed opzet: nooit in een museum, en nooit voor de spiegel.