Een hervonden opname van freejazzpianist Cecil Taylor: 88 minuten complete vervoering

Cecil Taylor in 1975. Beeld Redferns

De Amerikaanse pianist Cecil Taylor (1929-2018) wordt algemeen beschouwd als een van de grootste freejazzpioniers die de Afro-Amerikaanse muziek heeft voortgebracht. Albums als Jazz Advance (1956) en de twee platen die hij in de jaren zestig voor Blue Note maakte, zijn nog altijd een goed startpunt voor een kennismaking met Taylors wonderlijke muziek. Verplichte kost ook voor wie de kern van de freejazz wil raken, al blijft het studiowerk en valt er iets voor te zeggen dat het vaak overrompelend energieke genre vooral live op het podium tot zijn recht komt.

Bijna maandelijks wordt Taylors discografie op streamingsdiensten als Spotify uitgebreid met nieuw live-opnamen, maar echt onontkoombare registraties zaten daar niet bij. Tot nu: het concert dat de Cecil Taylor Unit in november 1973 in de New Yorkse Town Hall gaf, is onlangs integraal uitgebracht onder de titel The Complete, Legendary Live Return Concert at the Town Hall NYC, November 4, 1973 . En integraal betekent: mét Autumn/Parade, het enige nummer dat Taylor voor de pauze had gespeeld, en dat liefst 88 minuten duurde. Van het concert was een jaar later (in een kleine oplage) de plaat Spring of Two Blue-J’s verschenen. Die lp bleek slechts de tweede set van het concert te bevatten. Autumn/Parade was bijna vijftig jaar in de kast blijven liggen bij Fred Seibert, de man die het destijds opnam.

Streamen

De pandemie gaf Seibert vorig jaar de tijd zich in zijn bandenarchief te verdiepen, waarbij hij zijn concertregistratie uit 1973 herontdekte. De integrale opname had destijds alleen opgeknipt op een dubbel-lp gepast. Later waren de 88 minuten zelfs voor een compact disc nog te lang geweest. Maar in digitale vorm kan het nu probleemloos, dacht Seibert, die zijn eigen label Oblivion Records ervoor reanimeerde. Het complete concert is nu te streamen en voor 7 dollar te downloaden op Bandcamp.

En ja, het is nog mooier en intenser dan gehoopt. Wie eraan begint, kan niet meer terug, 88 minuten hamert Taylor in een meeslepende roes op de toetsen, samen met altsaxofonist Jimmy Lyons, contrabassist Sirone (alias Norris Jones) en drummer Andrew Cyrille. Van het viertal is inmiddels alleen nog de 82-jarige Cyrille in leven.

Waar zijn bandleden incidenteel even rust nemen, gaat Taylor zelf onvermoeibaar door. Vaak lijkt het alsof er niet twee, maar drie of vier handen over de 88 toetsen razen. Is het toeval dat het stuk precies 88 minuten duurt? Wat was eigenlijk het plan waarmee Taylor het podium besteeg? Waarom duurt Autumn/Parade 88 minuten en geen 48 of 188? Allemaal vragen die bij beluistering van de muziek bij mij opkwamen. Ik heb het stuk inmiddels vier keer integraal gehoord en beschouw het als een van mijn meest dierbare luisterervaringen ooit.

Luister even mee, zou ik zeggen.

Cecil Taylor: The Complete Legendary Live Return Concert at the Town Hall NYC, November 4, 1973.

0 minuten

Taylor zet razendsnel een paar figuurtjes neer die door Lyons worden opgepikt. Deze motieven worden vervolgens binnenstebuiten gekeerd en van alle kanten harmonisch en melodisch onderzocht. Taylor onderscheidt zich van veel andere freejazzmuzikanten doordat hij altijd blijk gaf van zijn klassieke scholing. Als geen ander kon hij klassieke pianotechnieken integreren in jazzimprovisaties, dat gaf hem zijn eigen geluid.

7 minuten

Het kwartet raast al een tijdje op hoog niveau door. Zullen Lyons, Sirone en Cyrille weten hoeveel tijd hun nog rest? Weet het publiek dat?

16 minuten 40 seconden

Lyons last een pauze in, wat Taylor de gelegenheid geeft even naar een ander register over te schakelen. Een van zijn volgelingen, de Canadese pianist en componist Kris Davis, heeft vastgesteld dat niemand zo fysiek piano speelde als Taylor. En dat kun je hier goed horen.

24 minuten

Hier had een knipje kunnen komen. Na talloze opspringende en als miniatuurvogels rondvliegende noten houdt Taylor hier even in en laat hij met zijn linkerhand een donker akkoord aan komen rollen. Maar die knip, nodig voor het omdraaien van de lp, had de betovering beslist verbroken.

40 minuten 46 seconden

Applaus. Minutenlang hebben Taylor en Lyons kat en muis gespeeld. De pianist krijgt de altsax er maar niet onder, terwijl de ritmesectie (helaas wat ver achter in de mix verstopt) het nauwelijks kan bijbenen. Dan geeft Lyons het op en verdwijnt hij 9 minuten lang uit beeld. We zijn bijna halverwege. Lyons zal na iets meer dan een uur speeltijd een langere pauze van een kwartier inlassen. Afgesproken? Mogelijk, Taylor lijkt hem niet te missen. Die ratelt lekker door.

61 minuten

Terwijl de bloemrijke pianomotieven steeds knap en razendsnel van kleur blijven verschieten en Lyons even rust neemt, komen de woorden van de Britse schrijver en fotograaf Valerie Wilmer in haar klassieke boek met jazzportretten As Serious As Your Life (1977) in herinnering. Cecil Taylor laat zijn 88 pianotoetsen werken ‘als 88 gestemde drums’, stelde Wilmer. Dat klopt: Taylors spel is hard en percussief. Maar het is ook elegant, speels en soms zelfs teder.

77 minuten

Jimmy Lyons doet weer mee met zijn altsax. Tijd voor de finale, die zich langzaam aandient. Zou het publiek weten dat het nog 10 minuten duurt tot de koffiepauze? Het is 1973, Taylor heeft magere jaren achter de rug, waarin hij niet of nauwelijks live heeft gespeeld. De jazz is in rap tempo veranderd. Veel pianisten zijn elektrisch gaan spelen. Taylor niet. Waarom niet, kun je hier horen.

87 minuten

Langzaam neemt het volume af, als alsof er een deken over de compositie wordt gelegd. Jimmy Lyons geeft het op en ook Cecil Taylor zelf heeft nu alles uit zijn spel gehaald. De piano besluit met een paar voorzichtig aangeslagen hoge noten, waarna het applaus losbarst. Met de koptelefoon op klappen we mee.

Cecil Taylor Unit Jazz The Complete, Legendary, Live Return Concert at the Town Hall NYC, November 4, 1973 Oblivion Records

Cecil Taylor in 1975. Beeld Redferns