Een herculesklus komt ten einde: de Volledige werken van W.F. Hermans zijn compleet

Nooit vergeet ik de verjaardag van Willem Frederik Hermans – omdat die ook de mijne is. Elk jaar valt over 1 september de inktzwarte schaduw van de meest gevreesde Nederlandse schrijver uit de moderne letteren. Sinds mijn 11de, toen ik ademloos De donkere kamer van Damokles las, dool ik met liefde huiverend rond in Hermans’ sadistische universum. Hij geselt je met de waarheid. En beschikt over een enorme ontroerende en humoristische kracht.

Donderdag werd het laatste deel van zijn Volledige werken in de Nieuwe Kerk aan de koning aangeboden. De afsluiting van een herculesinspanning. Aan de 24 delen in smetteloze edities, met verantwoording, noten en registers, werd twintig jaar gewerkt door een team van wetenschappers van het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis van de Koninklijke Akademie van Wetenschappen.

Het is ironisch dat juist voor de uitgave van het oeuvre van Hermans, die altijd het gebrek aan besef voor de waarde van cultuur en traditie in zijn vaderland hekelde, miljoenen euro’s overheidssubsidie zijn vrijgemaakt.

Deel 23, ‘ongebundeld werk’, sluit af met de toespraak die Hermans hield op 5 maart 1995 in de Stadsschouwburg bij de presentatie van de laatste twee delen van de Volledige werken van Multatuli. ‘Als een preek daalde zijn betoog op de genodigden van het seculiere kerkgenootschap neer’, schreef Michaël Zeeman in de Volkskrant. ‘De zondebokken kregen er geducht van langs: van minister Pronk, die te veel en onterechte praatjes over de voormalige koloniën verkoopt, tot de door Multatuli afgewezen Marx.’

Willem Frederik Hermans Beeld ANP

Multatuli was zo ongeveer de enige andere Nederlandse schrijver met wie Hermans zich werkelijk verbonden voelde. Ook hij had veel gedragen. Ik las de toespraak huilend en bulderend van de lach tegelijk. Hermans vroeg om een minuut stilte ter herdenking van al diegenen die 35 jaar tevoren op de Volledige werken van Multatuli hadden ingetekend en het slot, ‘het zo hoogst noodzakelijke en zo smartelijk verlangde register’, niet hadden mogen aanschouwen. Anderhalve maand later, op 21 april 1995, was hij dood.

‘Heeft dus Multatuli en hebben andere soortgelijke schrijvers die in woede ontstaken bij het zien van alle onrecht voor niets geleefd?’, vroeg Hermans zich af. ‘Het is moeilijk hierover een onaantastbare uitspraak te doen, maar niet te betwijfelen valt het dat wij, zolang hun boeken bestaan, toch altijd nog eens kunnen nadenken over wat zij verkondigen – en dat het ons troost, naar stemmen te luisteren die zich verheffen tegen de collectieve slechtheid in de wereld.’