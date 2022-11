Een Grieks drama op het voetbalveld in Qatar

De rubriek Beeldvormers onderzoekt hoe een foto onze kijk op de werkelijkheid beïnvloedt. Deze week: een pijnlijke botsing tijdens de voetbalwedstrijd Iran - Engeland in Qatar.

Er zijn dus verschillende manieren om het WK in Qatar tot je te nemen. Behalve gewoon kijken of níét kijken, kun je bijvoorbeeld kijken ‘met gemengde gevoelens’, niet kijken en daar chagrijnig over zijn, of stiekem kijken en het aan niemand vertellen. Zelf heb ik, naar goed Hollands gebruik, een geitenpaadje ontdekt. Ik kijk niet live, maar blader achteraf door de foto’s van de persbureaus. Is mijn werk, zeg ik dan. Iemand moet het doen.

Het is nogal een klus namelijk. Van de WK-wedstrijd Engeland tegen Iran (6-2) alleen al presenteerde het persbureau Getty honderd pagina’s met op elke pagina ruim zestig foto’s. Daar was ik dus al gauw anderhalf uur mee bezig. Halverwege een kwartier pauze, sinaasappelpartje uitzuigen – alsof ik erbij was.

Bijkomend voordeel: ik kreeg zoveel meer dan alleen de wedstrijd. Behalve dat ik nu precies weet welk gezin bij welke Engelse voetballer hoort en dat paradepaardje Jack Graelish dolgraag zijn shirt uittrekt voor de camera, zag ik ook foto’s van Iraniërs die in Teheran naar de wedstrijd keken en close-ups van moedige Iraanse fans op de tribunes in Doha die protesteerden tegen de verschrikkingen in hun thuisland. Ik zag Fifa-baas Gianni Infantino die glimmend de hand van David Beckham schudde, en BBC-commentator Alex Scott met een OneLove-bandje om haar arm – zíj wel. Het was een totaalervaring, bestaande uit duizenden verschillende momentopnames.

Het verlies van Iran

En dan mag u raden welke foto uit dat enorme aanbod het langst bleef hangen. Inkoppertje natuurlijk. Kíjk nou naar het Griekse drama hierboven, gevonden bij Associated Press. Het verhaal van het verlies van Iran in één oogopslag.

Dit is het moment dat Harry Kane van Engeland (je ziet alleen zijn ledematen) gevaarlijk dicht bij het doel van Iran is. De arme Iraanse doelman Alireza Beiranvand kan nog net de bal wegslaan en botst daarbij heftig tegen een verdediger uit zijn eigen team. Het gevolg is een fascinerende doodskus op rechts, terwijl ze op links sierlijk zijn blijven hangen in een bevroren balletdansje, getiteld ‘Huh?’

De foto werd gemaakt door de Italiaanse fotograaf Alessandra Tarantino, die – what’s in a name – een prettig cinematografische kijk op voetbal blijkt te hebben. Haar uitsneden zijn strak en geconcentreerd, binnen haar kader verworden voetballers tot elegante acteurs en de groene mat tot een green screen, waartegen ze hun kunsten vertonen. Van haar hand is ook de beroemde foto van Megan Rapinoe, de aanvoerder van het Amerikaanse vrouwenvoetbalteam, die in 2019 trots en met gespreide armen aan de zijlijn van het veld poseert.

Dankzij Tarantino is nu dit wonderbaarlijke ogenblik, deze milliseconde tijdens Engeland - Iran, voor eeuwig stilgezet. Daarbij kreeg de fotograaf uiteraard hulp van haar positionering langs het strijdtoneel - had ze aan de andere kant gestaan, dan was de tragiek van de scène aan haar voorbijgegaan – en van de techniek.

Er is een hoop gebeurd sinds de Britse fotograaf Eadweard Muybridge aan het eind van de 19de eeuw 24 camera’s in een rij opstelde om een paard in galop te kunnen vastleggen. Bijna 100 jaar later beschikken sportfotografen over grote telelenzen en de zogenaamde burst-functie: de mogelijkheid om binnen een paar seconden een stroom aan beelden te produceren, speciaal ontworpen voor bewegende onderwerpen. Daarna kun je uit al die momenten het beste kiezen.

Dat klinkt makkelijker dan het is. De keuze is overweldigend en je gaat ervan twijfelen; een arm of een hand een fractie lager, een uitdrukking net even anders en de foto kan van betekenis veranderen. Daar kun je oneindig je hoofd over breken. Muybridge zei het al: ‘Alleen fotografie heeft het menselijk leven kunnen opdelen in een reeks momenten en elk van die momenten heeft de waarde van een volledig bestaan.’ Ook daarom kijk ik het WK in stukjes.