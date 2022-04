Een goede journalist spuit wél meninkjes op Twitter

De flexibele opiniemaker verdedigt wekelijks een opinie waaraan op dat moment behoefte is.

De mening ligt onder vuur. De hoofdredacteur van The New York Times heeft zijn journalisten namelijk gevraagd minder te twitteren. Als iemand bij die krant iets vindt, kun je er de donder op zeggen dat iemand hier een week later hetzelfde vindt, dus vond Aylin Bilic een week later in NRC dat ‘een goede journalist geen meninkjes spuit op Twitter’.

Nu begrijp ik best dat chefs hun journalisten graag minder zien twitteren. Toen ik nog op de redactie van de Volkskrant werkte, verspilde ik regelmatig complete dagtarieven aan openbare discussies met collega’s over zaken die niets te maken hadden met ons werk. Maar buiten dat moedig ik journalisten aan om constant hun mening te spuien. En dan juist die snelle onderbuik-oprispingen. Niet nadenken, gewoon online knallen. Nuance is ook maar een construct voor lafaards die niet stellig durven te zijn.

Journalisten die beweren dat hun privémening geen invloed heeft op hun verslaggeving liegen, of beseffen niet dat ze niet de waarheid spreken. Het begint al bij de onderwerpkeuze. Blijkbaar vind je het ene probleem het wel waard om in te duiken en het andere niet. Dat komt voort uit een mening. Vervolgens moet je allerlei informatie selecteren en interpreteren. Laat je dat door tien topjournalisten doen, dan krijg je tien verschillende verhalen, omdat ze allemaal iets anders vinden.

Objectiviteit bestaat niet, dus het minste wat je kunt doen is transparant zijn over je mening. En waar kun je dat nou beter doen dan op Twitter? Laat vooral weten dat Poetin eigenlijk zo slecht nog niet is, je dol bent op Ajax of dat je klimaatzorgen overtrokken vindt. Zelfs als je vervolgens totale onzin publiceert, weten we waar het vandaan komt. Het maakt je een betrouwbaarder journalist.