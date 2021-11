Een goed geluid en een fijne dreun geven Monolord en Blackwater Holylight een wat schools karakter ★★★☆☆

Blackwater Holylight. Beeld James Rexroad

Een mooie deal in Utrecht. In het kleine poppodium Db’s, dat dienst doet als broedplaats voor talent en dus als doorgeefluik voor de grotere locaties, stond vrijdag een show van de Zweedse doomband Monolord geprogrammeerd, met het jonge heavy vrouwengezelschap Blackwater Holylight uit de Verenigde Staten. Maar het organiseren van een ‘maatregelenshow’ bleek daar ondoenlijk. Vervelend voor deze twee bands, die wel gewoon op tournee zijn door Europa – en een dag later spelen in Doornroosje, Nijmegen – en dus ineens een lege plek in het schema hebben.

Dat dacht ook TivoliVredenburg. Het nam de show van Db’s over, in de goed toegeruste zaal Pandora. Zelfs met stoelen past daar bovendien meer publiek in, en zo konden de opgeluchte bandjes vrijdag toch spelen én meer tickets verkopen.

De opwaardering heeft tegengestelde effecten. Blackwater Holylight is een pril bandje, dat veel potentie heeft om door te groeien, maar in de Pandora toch verzuipt. Op het mooie album Silence/Motion is de psychedelische rock, inclusief toetsen en fraai zangerige vocalen, behoorlijk zwaar, maar live klinkt het erg schraal en valt elk gitaar- of drumfoutje van de nogal gespannen dames op, zeker als je er zittend naar moet staren.

Bij Monolord gebeurt iets anders. De geluidscapaciteit in de Pandora geeft de sound van deze band, die het moet hebben van trage doodsklappen, een oppepper. En de nummers van de nieuwe plaat Your Time to Shine krijgen een mooi donkere diepgang: de monotone, van Black Sabbath geleende dreun van de track The Weary en de jankende gitaar die erbovenuit stijgt, klinken hard en beladen: precies zoals je het wilt hebben in dit genre.

Toch moet ook Monolord aan de bak, want de wat dunne stem van Thomas Jäger steekt bleek af bij de muur van gitaargeluid. Dat geeft ook dit nieuwe werk uiteindelijk, ondanks de fijne sound, een wat schools karakter.