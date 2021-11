Een ‘gids voor de startende collectioneur’ (die geld overheeft)

Voor wie vastgoed te plat vindt en de beurs te saai, nam zakenblad Quote een kleine ‘gids voor de startende collectioneur’ op in een special over kunst. Wie mee wil doen, moet wel geld overhebben, is de boodschap.

Kunst als verzamelobject, zo gaat het al eeuwen. Nieuwe trend, volgens Quote: verzamelaars vinden het tegenwoordig geen probleem om hun kunstwerk na enige tijd weer te verpatsen. ‘De huidige jonge generatie is anders, veel ondernemender dan de boomers waren’, aldus een kunstadviseur. Haar klanten zijn veelal ‘carrièremakers bij corporates en jonge ondernemers in de tech’.

De ‘beginner met een grote zak geld’ wordt verder op een klassieke fout gewezen: ‘afgaan op wat mooi is, in plaats van interessant’. De uitsmijter wordt verwoord door een galeriehouder. Hij brengt in één zin soepel de begrippen ‘beleggingsportefeuille’ en ‘risicodiversificatie’ samen.

Dankzij een interview met de nogal brutale en zelfverzekerde nieuwe dirigent van De Nationale Opera en het Nederlands Philharmonisch Orkest, Lorenzo Viotti, trok de special over kunst een tijdje geleden al wat aandacht. De stukken gaan vooral over de waarde van kunst, op de cover ‘qunst’ genoemd, en dat is niet de artistieke of emotionele waarde. Daar is het Quote voor.

Behalve Viotti blaast ook kunstverzamelaar Bert Kreuk fors in de bus. Kreuk vergaarde een fortuin met de levering van spulletjes – etuis met een kam, tandpasta en een tandenborstel bijvoorbeeld – aan grote luchtvaartmaatschappijen. Hij woont, waar anders, in Marbella en tot zijn collectie behoren schilderijen van Monet, Cézanne en Mondriaan. Kreuk heeft prima anekdotes paraat. Hij is trouwens ook de man die in 2019 in de Oval Office van het Witte Huis de D-Day-vlag aan Amerika schonk, in het bijzijn van Donald Trump en Mark Rutte. Over de kunstwereld heeft hij een uitgesproken mening: ‘Je wordt achter mekaar genaaid, voor elke cent.’

In een interview met Richard Westerhuis, ondernemer en kunstfotograaf, wordt een andere uitgave van Quote genoemd: de vorige week uitgekomen Quote 500 met het overzicht van de rijkste Nederlanders. Westerhuis maakt dit jaar daarin zijn rentree. Zijn leven vergelijkt hij met de Sagrada Família in Barcelona: ‘Nog niet af en hopelijk ook nooit af. Als ik stop met leren, ga ik dood.’

Pas aan het eind van het interview krijgen zijn woorden een wrange extra lading. Westerhuis (56) heeft galwegkanker en zijn vooruitzichten zijn slecht. Een ‘megachange’, noemt hij het. ‘De onbevangenheid is er niet meer, de echte blijheid is weg.’