Een geweldige cast, en toch maakt Scott Cooper van ‘The Pale Blue Eye’ een saaie misdaadfilm ★★☆☆☆

The Pale Blue Eye

Het is 1830 en er vindt een onbevattelijke misdaad plaats op een militaire academie in West Point, New York. Een dag na de zelfmoord van een jonge cadet, die zichzelf aan een boom heeft opgehangen, blijkt iemand vakkundig het hart uit zijn lichaam te hebben verwijderd. Bestuurders van de academie, die worden vertolkt door de Britse acteerkanonnen Timothy Spall (Mr Turner) en Simon McBurney (Tinker Tailor Soldier Spy), schakelen de wat weerbarstige detective Augustus Landor in, een rol van Christian Bale.

Met zo’n talentvolle cast en een verhaal dat is gebaseerd op de bestseller The Pale Blue Eye (2003) van Louis Bayard kan het bijna niet misgaan voor de Amerikaanse regisseur Scott Cooper, zou je denken.

Toch is het mysterie in deze film mysterieus noch interessant. Zodra Landor aan zijn speurtocht begint (de uitkomst ervan wordt halverwege de film al duidelijk), wordt hij aangesproken door een goeiige cadet. De jongeman, die zichzelf introduceert als de dichter Edgar Allen Poe, biedt Landor volkomen belangeloos zijn hulp aan. Poe, overdreven gespeeld door Harry Melling (bekend als kindacteur uit de Harry Potter films), heeft voordat hij een van de beroemdste Amerikaanse schrijvers ooit werd, op exact dezelfde militaire academie gezeten. De rest van zijn aandeel in dit verhaal is echter fictief, ook het gedicht met de regel the pale blue eye, dat hij in de film opdraagt aan een vrouw op wie hij verliefd wordt.

Coopers regie is futloos en weinig verrassend: de scènes die je als kijker prikkelen kun je op een hand tellen. En dat is veel te weinig voor een film die ruim twee uur duurt. Tussen het ontrafelen van de bizarre omstandigheden door zien we Bale meestal in langdradige scènes rouwen om zijn gezin, het bed induiken met een serveerster (niemand minder dan Charlotte Gainsbourg) en zijn melancholieke blik laten glijden over potentiële daders. Bijrollen worden vaak opzichtig uitgevoerd: Gillian Anderson lijkt als de echtgenote van de arts haar rol van Margaret Thatcher in The Crown nog eens dunnetjes over te doen. En dan is er nog het einde, waarin regisseur Cooper je alsnog probeert te overrompelen, maar daarbij aan geloofwaardigheid inboet.

Ondanks de fraaie setting en een aantal intrigerende acteurs, stelt regisseur Cooper teleur met deze monotone misdaadfilm.