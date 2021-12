Een genadeloze god is geen perfecte voorstelling, maar wel gewaagd en zeker moedig ★★★★☆

Een genadeloze god. Beeld Jean van Lingen

Kun je meeleven met en zelfs gevoelens hebben voor een pop? Ja, dat kan, zeker in de voorstelling Een genadeloze god van Theater Rast. Hoofdpersoon hierin is een pop, die in anderhalf uur tijd wordt ondervraagd en gemarteld wordt, tot de dood erop volgt. Het gaat hier om het waargebeurde verhaal van de in 863 in Perzië geboren vrijdenker Hallâc-I Mansur, die de almacht van Allah in twijfel trok en van mening was dat in ieder mens een stukje God verborgen zit.

‘Misschien wel de gewaagdste keuze van dit seizoen’, zo omschrijft Theater Rast deze productie, en waarschijnlijk is dat ook zo. Want op niet mis te verstane wijze wordt hier de intolerantie van een religie en van onverdraagzame godsdienstfanaten aan de orde gesteld. Omdat Hallâc met zijn pleidooi voor verdraagzaamheid totaal niet in zijn tijd paste, moest hij worden kapotgemaakt. ‘Het hoogst bereikbare voor een mens is de twijfel’, zegt hij en juist dat maakt hem tot een paria en afvallige.

Sophie Kassies schreef de tekst, Celil Toksöz tekende voor de regie. Met vier acteurs ontstond aldus een heldere, maar ook af en toe vrij gruwelijke verbeelding van dit verhaal. Drie mannen spelen de ondervragers en de beul, maar zij bewegen op geraffineerde wijze ook de pop. Tegenover hen staat de Vlaamse actrice Kathlyn Wuyts, die de stem van Hallâc is en zijn geest in het nu vertegenwoordigt. Daarin legt Kassies in haar tekst het verband met het heden, waarin religieuze onverdraagzaamheid nog steeds aan de orde van de dag is, met alle gevolgen van dien voor mensen die niet binnen de strikte religieuze wetten passen. De frêle actrice is daarmee ook degene die moedige vrouwen als Ayaan Hirsi Ali en Lale Gül vertegenwoordigt.

Het decor doet met de grote lichtspots en verrijdbare lichtmasten denken aan een filmset. Daarin wordt steeds naargeestiger geconcentreerd op de vernietiging van vrije gedachten. Messen worden geslepen, oogleden afgerukt. Waarschijnlijk om het niet al te zwaar te maken laat Kassies de mannen onderling ook grapjes maken en een beetje dollen met elkaar. Dat er in het publiek dan wordt gelachen, maakt alles nog ongemakkelijker.

De voorstelling eindigt met een geprojecteerde tekst waarin gedetailleerd verslag wordt gedaan van de openbare terechtstelling van Hallâc. Zijn vel werd afgestroopt, zijn geslachtsdeel afgesneden en in zijn mond gepropt en tenslotte werd hij onthoofd. Langzaamaan verschijnen dan de namen van andere vrijdenkers en dapperen die hun eigen weg gingen, van Martin Luther King en Hannie Schaft tot Theo van Gogh. Veel Arabische namen ook, steeds meer, en steeds kleiner te lezen, totdat alles vervaagt.

Een genadeloze god is geen perfecte voorstelling, maar wel gewaagd en zeker moedig. De pop is trouwens prachtig gemaakt door Joris van Veldhoven; het is alsof Hallâc voor anderhalf uur even tot leven komt om ons nog even wakker te schudden.