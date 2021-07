Een geïmproviseerde sitcom, een show met dragqueens: Boom Chicago heeft zijn eigen festival

De cast van de comedyshow Sitcom van Boom Chicago. Beeld Geert Broertjes

Het publiek mag de ingrediënten van de sketch bepalen. De acteurs van comedyshow Sitcom van Boom Chicago vragen om een locatie, een muziekgenre, een historische gebeurtenis en een voorwerp. De suggesties schallen door de grote zaal van het Rozentheater in Amsterdam: dierentuin, salsa, de Duitse inval in Polen en een nietmachine. Aan de vijf acteurs de taak om daar al improviserend een grappige scène van te maken.

We zien een verliefde tienerjongen in de jaren negentig die een mixtape overhandigt aan een meisje in haar slaapkamer. Er worden liedjes gezongen, live begeleid door een toetsenist, en beelden geprojecteerd op het scherm. En ja hoor, het heeft allemaal te maken met een dierentuin, salsamuziek en de Duitse inval in Polen, en zelfs de nietmachine komt voorbij.

De sfeer is goed op de drukbezochte openingsavond van het eerste Boom Chicago Comedy Festival. Het Amerikaanse gezelschap Boom Chicago vestigde zich in 1993 in Amsterdam en liet al vaak van zich horen met hun actuele comedyshows, vaak gebaseerd op Amerikaanse politiek en cultuur. Maar ze hadden nog niet eerder zo’n groot, negendaags festival georganiseerd.

‘Dit was het moment’, zegt Stacey Smith, comedian, docent en artistiek directeur van het festival. ‘Ik vind comedyfestivals enorm inspirerend en ben zelf een echte festivalganger. Ik heb tientallen comedyfestivals over de hele wereld bezocht. Het is een geweldige manier om mensen bij elkaar te brengen en elkaar te laten zien wat we in de verschillende landen aan het doen zijn met onze kunstvorm.’

Stacey Smith, docent en artistiek directeur van het Boom Chicago Comedy Festival. Beeld Nathalie Hennis

Boom Chicago heeft een reputatie op het vlak van improvisatiecomedy, maar het festival richt zich op comedy in het algemeen. Smith: ‘Je vindt improv, stand-upcomedy, sketches en shows met typetjes. Ook zijn er workshops waaraan iedereen kan deelnemen: schrijven, acteren en improviseren en zang.’

Zelf verheugt Smith zich op The Cunnilingus Show, donderdag, van Mikaela Burch. ‘Het is een leuke nieuwe samenwerking. Nog niet eerder maakten we een show met dragqueens. Het is een mix van drag, stand-upcomedy en spelletjes, zoals de ‘Snatch Game’ uit het tv-programma RuPaul’s Drag Race, waarin de deelnemers beroemdheden imiteren. Het is iets heel anders dan wat we normaal programmeren.’

Stacey Smith is zelf ook te zien als comedian. Zoals in Sitcom, een geestige, nostalgische duik in de jaren negentig, het decennium waarin comedyseries als Friends en Seinfeld het tv-scherm domineerden. Vijf acteurs improviseren een nieuwe sitcom bij elkaar, gebaseerd op suggesties uit de zaal. Ook kruipt de cast in de huid van de Spice Girls en zijn er parodieën op James Bond en Edward Scissorhands. Tussen de sketches door wordt elke mogelijkheid aangegrepen om hits van boybands als The Backstreet Boys en Nsync te laten horen. Het jeugdige publiek, dat opgroeide in de nineties, slaat hier enorm op aan.

Smith woonde jaren in Chicago, waar zij lesgaf aan Second City, een instituut op het vlak van de Amerikaanse improv comedy. Veel leden van Boom Chicago komen ervandaan. In 2019 kwam ze naar Amsterdam. ‘Over de Amsterdamse grachten fietsen voelt voor mij als een sprookje. Ik hou ervan hoe internationaal georiënteerd de stad is. Daardoor kan ik groeien als docent.’

Welke verschillen ziet Smith tussen improvisatie in de VS en in andere landen? ‘De regels en het gereedschap zijn vaak hetzelfde, maar wat je op het podium ziet, is verschillend. Omdat elk land andere tradities heeft, en andere mensen, supermarkten en beroemdheden. Die culturele verschillen maken het zo interessant om naar te kijken.’

Boom Chicago Comedy Festival, t/m 1/8 in Rozentheater, Amsterdam.

Drie hoogtepunten van het Boom Chicago Comedy Festival Arjen Lubach & Op Sterk Water (27/7) Veel shows op het festival zijn Engelstalig, maar niet deze bijzondere reünie van Arjen Lubach en de Nederlandse improvisatiecabaretgroep Op Sterk Water. Lubach speelde van 2002 tot 2014 bij de groep en keert eenmalig terug. Q&A with Jordan Peele (30/7) Diverse interviews via livestream uit de VS met beroemde ex-leden van Boom Chicago. Onder hen latenightshowhost Seth Meyers (27/7), acteur Brendan Hunt (uit comedyserie Ted Lasso, 31/7) en Jordan Peele, de geprezen filmmaker (Get Out), die van 2001 tot 2004 bij Boom Chicago zat. Really ood Stand-Up (31/7) Bijzondere buitenlandse stand-upcomedians komen naar Amsterdam; zij werden geselecteerd uit ruim tweehonderd aanmeldingen. Met onder anderen de Amerikaanse Helen Wildy en de Canadees Tristan Barber met zijn show TEDnology, een comedyshow in de vorm van een TED-Talk.

Het Rozentheater bij de voorstelling Sitcom van Boom Chicago. Beeld Geert Broertjes