Een gedanste Zuid-Afrikaanse Sacre zonder een noot Stravinsky ★★★☆☆

The Sacrifice door The Dance Factory; choreografie: Dada Masilo Beeld John Hogg

Geen noot Stravinsky. Geen enkel ontluikend blaadje aan de kale boom, die de videoprojectie op het achterdoek domineert. In The Sacrifice, de nieuwe interpretatie van de iconische Sacre du Printemps (1913) door de Zuid-Afrikaanse choreograaf Dada Masilo (37), is de link met de driftige ritmen van Igor Stravinsky en het heidense lentevisioen van danser Vaslav Nijinsky best even zoeken.

In Masilo's interpretatie draait het meer om een eigengereide voorvrouw, die bruisend van energie zelf het moment kiest wanneer ze zich overgeeft aan een offerritueel en de vruchtbare aarde dankt. Bij aanvang wordt Masilo het toneel opgebracht door zangeres Ann Masina, die tijdens de Holland Festival-opening in 2019 ook de stoet van zwarte performers begeleidde in Williams Kentridges The Head & The Load.

Als Moeder Aarde schenkt ze leven aan de immer kaalschoren danseres, die vervolgens zes mannen en drie vrouwen voorgaat in explosieve groepsdansen, gebaseerd op traditionele ceremonies in Botswana.

Kenners van de Tswana-cultuur zullen in de complexe drum- en vioolritmen en (kinder)liederen verwijzingen herkennen naar seizoensrituelen zoals de zoektocht naar gewassen, en het rapen en verspreiden van maiskorrels. Voor de leek blijft het gissen. Die ziet een vitale Masilo met drukke motoriek een levenslustig gemeenschapsritueel dirigeren.

Vaak is haar gevolg gehuld in leliewit, soms in zwart of felle kleuren. Je zou er de symboliek in kunnen zien van moderne krachten die een in wit gehulde gemeenschap proberen te ontwrichten.

Maar het is toch vooral Masilo die de aandacht trekt. Wanneer ze een aronskelk als doodsbloem krijgt aangeboden, werpt ze die eerst fel van zich af. Pas later, wanneer violist Leroy Mapholo zijn snaren bruut bekrast als een stok in de raderen van een machinerie, aanvaardt ze haar opdracht in de armen van de neuriënde Masina.

The Sacrifice Dans ★★★☆☆ Door The Dance Factory, Zuid-Afrika. Choreografie: Dada Masilo. Live muziek: Ann Masina (zang), Tlale Makhene (percussie), Leroy Mapholo (viool) en Nathi Shongwe (toetsen). 5/4, Parkstad Limburg Theaters (tijdens festival Schrittmacher), Heerlen.