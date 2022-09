Een fris nieuw geluid voor de plechtige kamercountrystem van Marlon Williams ★★★☆☆

De Nieuw-Zeelandse singer-songwriter Marlon Williams lijkt over zijn liefdesverdriet heen. Zijn vorige album, net na zijn breuk met zangeres Aldous Harding, was een beetje sipjes, maar op My Boy is het zonnetje doorgebroken.

Williams heeft zich omringd met een compleet nieuwe band en die duwt zijn rootsliedjes een mooie richting op. Zijn nog altijd emotionele, een tikje plechtige stem laat zich in de track River Rival inpakken door synths, droge drumcomputers en een overdaad aan koorstemmen.

Williams klinkt gelukkig ook nog enigszins als Roy Orbison, bijvoorbeeld in de exotische nachtclub-rock-’n-roll van de track Easy Does It. Hawaiiaanse gitaren, tropische percussie en strijkers bouwen hier een warm decor voor een liedje over onontdekte eilanden, waar verloren liefdes moeten huizen. En in Don’t Go Back zingt hij dansbare feestjespop met gevoel voor de seventies en bijbehorend getrommel op de conga’s.

De warme zorg voor de arrangementen, en natuurlijk de verleidelijke kamercountryzang van de hoofdrolspeler, maken My Boy tot een lekker frisse nieuwe Williams.

Marlon Williams My Boy Roots ★★★☆☆ Dead Oceans/Konkurrent