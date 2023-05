‘Een finaleplaats bij het Songfestival haal je juist dankzij een selectiecommissie’

Dion en Mia op 8 mei in Liverpool tijdens een repetitie van het Songfestival. Beeld Graham Finney / Brunopress

Nadat ze veel kritiek vergaarden over hun valse optredens, zijn ze anderhalve toon hoger gaan zingen en springen backing vocals bij. Zo klinkt Burning Daylight van Mia en Dion zuiverder. Deze zijwieltjes ten spijt is de publieke opinie niet lyrisch over de keuze van de selectiecommissie van de Avrotros.

Maar een nationaal songfestival, zoals in andere landen, werkt niet volgens Cornald Maas, zelf lid van de commissie. ‘Voorheen selecteerden we op die manier, wat artiesten opleverde waarmee Nederland acht jaar op rij de finale niet heeft gehaald.’ In 2013 bracht Anouk een ‘grote ommezwaai’. Op voorwaarde dat ze geen nationale finale hoefde te zingen, werd zij de Nederlandse inzending. ‘Anouk heeft dat jaar met Birds laten zien dat je met een interne selectie de finale kunt halen.’

Daarna stapte Avrotros van het nationale songfestival af over een selectiecommissie. ‘Sindsdien heeft Nederland maar een keer, met Trijntje Oosterhuis in 2015, de finale gemist’, zegt Maas. De kritiek op de expertise van de commissieleden doet hij daarmee af als onzin.

Commissiezetels

Wie er in deze commissie zit, wordt bepaald door de Avrotros; door directeur Eric van Stade en head of delegation Lars Lourenco (al jaren werkzaam voor het Eurovisie Songfestival). Zij kiezen de leden op basis van hun kennis over muziek, het Eurovisie Songfestival en diversiteit in culturele achtergrond.

De selectiecommissie bestaat uit vijf ‘muziekexperts’: presentator Cornald Maas, Avrotros-directeur Van Stade en radio-dj’s Sander Lantinga, Carolien Borgers en Hila Noorzai. Zanger Jan Smit stapte een aantal weken geleden uit de commissie nadat de omroep het beeld naar buiten had gebracht dat de keuze voor Mia en Dion unaniem was, terwijl Smit geen voorstander was.

Zodra iemand een commissiezetel te pakken heeft, zijn er geen regels voor wanneer die weer beschikbaar wordt, vertelt Eric Dekker, woordvoerder van Avrotros. Zo zat Jan Smit tien jaar in de groep en heeft Cornald Maas ook al vanaf het begin een plaats in de commissie. ‘Heel fijn, dan blijft er veel ervaring in de groep, terwijl er ook wordt doorgewisseld. Elk jaar wisselen een à twee commissieleden voor nieuwe gezichten.’

Daarnaast is deze commissie er ook in het belang van de artiest, vertelt Dekker. Het is zelfs een van de belangrijkste redenen waarom deze commissie de laatste tien jaar bezig is. ‘Grote artiesten willen niet met elkaar wedijveren, en al helemaal niet op landelijke tv worden afgewezen.’

Melodifestivalen in Zweden

Veel deelnemende landen pakken het anders aan. Zo wordt in Zweden sinds 1959 een nationaal songfestival georganiseerd: Melodifestivalen. De winnaar wordt bepaald door een combinatie van juryoordeel en publieksstemmen. Melodifestivalen zijn enorm populair: dit jaar keek eenderde van de Zweedse bevolking.

Andere landen experimenteren met de verschillende selectieprocedures. Georgië stuurde dit jaar de winnaar van The Voice naar het Eurovisie Songfestival. Maar Frankrijk, die vorig jaar een-na-laatste werd, en Slovenië wisselden juist van een nationaal songfestival maar een commissie vol kenners.

Veel aanleiding om het roer om te gooien, is er volgens Maas niet. Maar volgens hem kan een nationaal songfestival altijd als optie worden beschouwd. ‘Als we een kwaliteitswaarborg zouden hebben – zoals in Zweden het geval is, want daar is elke deelnemer Songfestivalwaardig – zou het leuk zijn om weer een nationale finale te organiseren.’ De selectiecommissie ziet daar vanuit de artiesten alleen ‘te weinig ambitie’ voor. Maas: ‘En dan druk ik me nog voorzichtig uit.’