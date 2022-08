‘Een film is teamwork waarin iedereen een taak heeft, en dat wil ik in beeld brengen’

Regisseur Johan van der Keuken (met camera) in opnamen voor de film ‘Amsterdam Global Village’, met links Noshka van der Lely (geluid) en rechtsonder Roderick Oranje achter de gokkast. Locatie: Playworld Amsterdam, 1995. Foto gemaakt voor tijdschrift Skrien nr 205. Beeld Bob Bronshoff

Alex van Warmerdam en de hoofdrolspelers van Grimm (2003), op een kluitje pratend onder een Rotterdams viaduct. Kim van Kooten, die tijdens de opnamen van Jezus is een Palestijn (1999) aan een medespeler uitlegt hoe ze in Zusje (1995) een lepel aan haar neus hing. Het Amsterdamse café Sonneveld, waar ieder ogenblik een eetscène uit Tonio (2016) kan worden gedraaid: de somber kijkende acteurs zitten al helemaal klaar boven hun bakje friet, terwijl cameraman Guido van Gennep geconcentreerd en blij toekijkt. Regisseur Paula van der Oest draait toevallig net haar hoofd de andere kant op.

Bestudeer de setfoto’s van de Amsterdamse fotograaf Bob Bronshoff (64) en het is alsof je de recente Nederlandse filmgeschiedenis ziet, maar dan met je rug naar het bioscoopdoek. Opeens zijn daar de makers, de camera’s, de lampen en de kabels, de lege momenten vóór of na de opname.

Bronshoff, gevierd portretfotograaf, trekt sinds midden jaren negentig vrijwel maandelijks met kunstjournalist Jan Pieter Ekker naar de sets van speelfilms en documentaires, voor reportages die zowel de magie als de ambachtelijkheid van het filmproductieproces vangen. Aanvankelijk deden ze dat voor filmtijdschrift Skrien, onder de noemer Werk in uitvoering. Toen Skrien in 2009 ter ziele ging, verhuisde de rubriek met een korte onderbreking naar De Filmkrant en ging-ie Actie! heten.

Honderden foto’s van achter de schermen leverde dat op, waarvan nu een fraaie selectie te zien is in filmmuseum Eye. De expositie Actie! Bob Bronshoff op de set omvat zeventig foto’s, die samen niet alleen een prachtig kijkje in de keuken bieden van de Nederlandse cinema, maar ook een uitstekende indruk geven van Bronshoffs aanpak en stijl. Een mooie aanleiding om de fotograaf aan het woord te laten over enkele hoogtepunten uit zijn oeuvre.

Amsterdam Global Village (Johan van der Keuken, 1996)

‘Begin jaren negentig werd ik door mijn oude studiegenoot Ernie Tee gevraagd of ik wilde gaan fotograferen voor Skrien. Gaandeweg kwamen daar steeds meer setfoto’s bij. Deze is een van de eerste die ik voor de rubriek Werk in uitvoering maakte, ergens in het najaar van 1995. Johan van der Keuken was een held voor mij, vanwege fotoboeken als Wij zijn 17 (1955) en Paris mortel (1963), dus ik vond het extra bijzonder om erbij te zijn terwijl hij een scène opnam voor zijn grote stadsportret Amsterdam Global Village.

‘Laat ik even helder zijn over wat ik doe. Ik ben geen setfotograaf: dat zijn vakmensen die ter plekke zorgvuldig gecomponeerde publiciteitsfoto’s nemen, zogenaamde stills. Mijn werk is journalistiek van aard. Ik wil niet tonen wat de regisseur in zijn film toont. Dat kun je in de film zien. Nee, mij gaat het om diens blik: díé wil ik treffen.

‘Dit is een speelhal vlak bij Amsterdam CS. Onderaan zie je de eigenaar van dat etablissement nog net in beeld, terwijl hij een gokautomaat aanzet. Ik word heel blij van het streepje licht dat reflecteert op zijn bril, en ook van het schijnsel uit dat kleine lampje boven Johans camera. Johan filmde dat apparaat niet zomaar, maar danste er echt omheen. En al die andere mensen, onder wie zijn echtgenote Noshka van der Lely met de microfoon, bewogen in die Muhammad Ali-achtige shuffle met hem mee.

‘Je kunt zeggen dat ik dat zelf ook deed. Omdat Van der Keuken zo om dat apparaat danste, ging ik een beetje schots en scheef schieten, met een groothoeklens die het beeld alle kanten op duwt. Die benadering zie je vaker terug in mijn setfoto’s, bijvoorbeeld ook bij Van Warmerdams Borgman: dan kies ik ervoor om hem en Hadewych Minis heel strak in beeld te brengen, met veel ruimte voor het kale kamerdecor om hen heen. Dan wordt zo’n foto dus ook een beetje Van Warmerdam. Maar ik gedraag me niet altijd als een kameleon hoor.’

Boven is het stil (Nanouk Leopold, 2013)

Regisseur Nanouk Leopold (rechts) in opnamen voor de film ‘Boven is het stil’, met cameraman Frank van den Eeden (links) en acteur Jeroen Willems (midden). Locatie: Waterlandkerkje, Zeeuws-Vlaanderen, 2012. Foto gemaakt voor De Filmkrant nr 349. Beeld Bob Bronshoff

‘Het gros van mijn setfoto’s heb ik gemaakt in Amsterdam. De meeste films worden hier gedraaid. Bovendien vinden Jan Pieter en ik, met onze drukke agenda’s, het fijn om er gewoon op de fiets heen te kunnen. Maar we zijn in de loop der jaren niettemin overal en nergens geweest, zoals het Zeeuwse plaatsje Waterlandkerkje, waar we in een schuur opnamen voor Boven is het stil bijwoonden. In deze scène timmert het door Jeroen Willems gespeelde hoofdpersonage aan de doodskist van zijn zieke vader. Het heeft een foto opgeleverd die je schilderachtig kunt noemen, met dat vale, onbestemde licht, die warmbruine kleuren. Maar dat is dan een schilderachtigheid die het tafereel van zichzelf heeft, en niet iets wat ik als fotograaf nastreef. Foto’s zijn foto’s, geen schilderijen.

‘In mijn allereerste setfoto voor Skrien, van Theu Boermans’ De partizanen (1995), heb ik me helemaal gericht op de gezichten van Boermans en een van zijn acteurs. Tegenwoordig werk ik liever met totalen, waarin je van voor- tot achtergrond van alles ziet gebeuren. Zo’n film is teamwork waarbij iedereen zijn eigen taak heeft, en dat wil ik graag in beeld brengen. Het bevalt me dat op deze foto vijf mensen te zien zijn die allemaal een andere kant opkijken. De foto lijkt ook twee middelpunten te hebben. Je aandacht wordt in eerste instantie getrokken door die directe blik van Nanouk Leopold, die blijkbaar merkte dat ik stond te fotograferen – niet zo moeilijk, met mijn lengte – en toen mijn kant opkeek.

‘Maar het eigenlijke middelpunt van de foto is Jeroen Willems. Hij staat letterlijk in het midden, op hem heb ik scherp gesteld en naar hem wijst het licht. De foto heb ik gemaakt op 23 maart 2012, maar hij zou pas in De Filmkrant van december verschijnen. Vlak daarvoor kwam ik Jeroen tegen op straat. We kletsten wat en hij vroeg of het allemaal nog was gelukt met die foto van Boven is het stil. Ik zei dat het blad nu bij de drukker lag, dat-ie nog heel even geduld moest hebben. Niet veel later overleed Jeroen. Hij heeft deze foto nooit gezien.’

Jongens (Misha Kamp, 2014)

Regisseur Mischa Kamp (midden) in opnamen voor de film ‘Jongens’, tussen cameraman Melle van Essen (links) en assistent director Sander Donker (met pet), op de voorgrond de acteurs Gijs Blom en Ko Zandvliet. Locatie: clubhuis scouting bij Huizen, 2013. Foto gemaakt voor De Filmkrant nr 361. Beeld Bob Bronshoff

‘Hier zijn we bij het clubhuis van scouting Vasanta in het bos nabij Huizen, waar een scène uit Jongens wordt voorbereid. Aan tafel zitten hoofdrolspelers Gijs Blom en Ko Zandvliet, die in de film twee verliefde jongens spelen. Geinig, dat ene ongebruikte bord en dat kuipje boter, terwijl Zandvliet het script voor zich heeft liggen. In het midden van de foto – alweer het midden, blijkbaar hou ik daar van, besef ik nu - zie je regisseur Misha Kamp. Typisch Misha, zoals ze haar hand naar haar haar beweegt. Tenminste, dat is wat ik dan denk als ik deze foto zie. Toen ik met setfoto’s begon was ik een groentje in het filmveld, maar inmiddels ben ik wel een beetje met die wereld vergroeid. Dan gaan je ook de eigenheden van filmmakers en acteurs opvallen.

‘Misha overlegt hier met cameraman Melle van Essen en assistent director Sander Donker, de man met het petje. Alles wijst naar hen, van Zandvliets hoofd tot dat glazen afdak, waarin je hun benen weerspiegeld ziet. Dat laatste wilde ik er echt in hebben toen ik de foto maakte, het benadrukt voor mij dat zulke setfoto’s inkijkjes en doorkijkjes zijn. Om diezelfde reden vind ik dat gesjouw met die camera-rails zo leuk: op een van de andere foto’s die ik nam, liggen die alweer op de grond voor de tafel en dat vind ik dan toch minder spannend. Het bevalt me dat je ook hier weer veel verschillende blikrichtingen hebt en dat je op de achtergrond het bos ziet. Ik laat de locatie van een opname graag meespelen.’

Leeuwin (Raymond Grimbergen, te verschijnen in 2023)

Regisseur Raymond Grimbergen (in wit T-shirt) en cameraman Willem Helwig (midden) in opnamen voor de film ‘Leeuwin’. Locatie: Sportlaan 9, Egmond aan Zee, 2022. Foto gemaakt voor De Filmkrant (nog te verschijnen). Beeld Bob Bronshoff

‘Wanneer ik een portret moet maken ben ik meestal iets te vroeg ter plekke, zodat ik rustig kan zoeken naar de beste lichtinval en iedereen een beetje went aan mijn aanwezigheid. Bij filmsets hoeft dat niet, al is het maar omdat ik toch geen enkele invloed heb op wat daar gebeurt. Misschien zou ik in mijn hart soms willen dat een acteur bijvoorbeeld een stukje meer naar rechts staat, een geluidsman iets meer naar links. Maar ik zal zoiets nooit vragen, en dat hoeft ook niet. Het maken van een film is een moeizaam, traag proces met een lange aanlooptijd: als het eindelijk zover is en de camera’s gaan draaien, dan voel je aan alle kanten de begeestering van mensen die er vol voor gaan. Van die uitstraling moet ik het hebben: omdat zij iets bijzonders neerzetten, kan ik die ene goede foto maken.

‘Dat gaat vaak heel snel. Gisterochtend arriveerde ik om tien over tien in het sportpark van Egmond aan Zee, waar opnamen plaatsvonden voor Leeuwin: een nieuw jeugddrama, over een Surinaams meisje dat in Nederland aardt door te voetballen. Ik loop het veld op, groet even iemand van de productie en val meteen met mijn neus in de boter. Die twee camera’s, maar vooral de over het gras ribbelende schaduwen van al die meisjes: prachtig! Ik zak iets door mijn knieën, klik klik klik, en klaar. Twaalf minuten na aankomst.

‘Dit beeld zul je niet als zodanig in de film tegenkomen: de cameramannen filmden de meisjes alleen van voren en van opzij. Ik vind het mooi hoe die meisjesschaduwen rijmen met de schuine lijnen van de microfoonhengel en het afdak. Het groen van de tenues met het groen van het gras. Allemaal een geschenk van het moment, net als het licht en die wolken linksboven: die kunnen voor de continuïteit van de scène best onhandig zijn, maar als fotograaf profiteer ik er enorm van.

‘Soms vertrek ik twijfelend van een set. Zit er wel echt iets goeds bij? In dit geval wist ik meteen dat ik mijn foto te pakken had. Ik heb er vervolgens nog wel een paar geschoten, maar deze heeft absoluut mijn voorkeur. Uiteindelijk is het Jan Pieter die de foto voor het artikel in De Filmkrant selecteert, maar het zou mij enorm verbazen als hij straks een andere kiest.’

Bob Bronshoff Beeld Bob Bronshoff

Boze Bronshoff Bob Bronshoff werd in 1958 geboren in Amsterdam. Hij maakt portretten en fotoreportages voor onder meer De Groene Amsterdammer, Vara Gids, New Scientist en diverse uitgeverijen. Hij werkt voor artiesten als De Dijk en Youp van ’t Hek en publiceerde boeken als Meisjes van 40 (2003, met Marja Pruis) en Een roadtrip in 14 songs – Het Amerika van Bruce Springsteen (2012, met René Sommer). Zijn setfoto’s voor Skrien en De Filmkrant hebben Bronshoff één filmrolletje bezorgd: op de set van Paul Ruvens Enigma (1999) werd hem gevraagd of hij de man wilde spelen wiens auto wordt gestolen. Een enkele seconde is een boze Bronshoff te zien. ‘Dat was me iets te veel participerende journalistiek.’