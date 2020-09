Een film die in aanmerking wil komen voor een Oscar moet vanaf 2024 aan diversiteitseisen voldoen

Mahershala Ali neemt de Oscar voor beste mannelijke bijrol in de film Moonlight in ontvangst in 2017. Beeld Getty

Films die in de toekomst in aanmerking willen komen voor een Oscar voor beste film moeten gaan voldoen aan minimaal twee van vier ‘standaarden’ die de organisatie heeft opgesteld. Dit zou zowel op het doek als achter de schermen moeten leiden tot meer kansen voor vrouwen, mensen van kleur, lhbti’ers en mensen met een handicap. De regels gelden vanaf de 96ste Oscar-uitreiking in 2024.

Een van de vier standaarden beschrijft de ‘representatie op het scherm’. Om daaraan te voldoen zou er bijvoorbeeld een significante rol moeten zijn voor een acteur van kleur, óf de cast moet voor minstens 30 procent bestaan uit ‘ondervertegenwoordigde groepen’, óf het verhaal moet daar om draaien. Films die daar niet aan voldoen, kunnen nog voor een Oscar in aanmerking komen als de crew divers is, of het publiciteitsteam of wanneer ze opleidingskansen bieden aan mensen uit ‘ondervertegenwoordigde groepen’.

‘We geloven dat deze diversiteitsregels een katalysator kunnen zijn voor een langdurige, essentiële verandering binnen onze industrie’, stelden Academy-voorzitter David Rubin en manager Dawn Hudson in een gezamenlijk statement.

Elk jaar krijgt de organisatie kritiek omdat de films die worden bekroond bij de Oscars te weinig inclusief zijn. Er worden te weinig vrouwelijke regisseurs genomineerd, er zijn te weinig mensen van kleur te zien op het scherm. Eerder probeerde de Oscar-organisatie dit probleem al te ondervangen door de groep mensen die kan stemmen voor de prijzen diverser te maken. In juni kondigde de Academy al aan met een reeks initiatieven te komen die de diversiteit van films zou moeten stimuleren, onder de naam Academy Aperture 2025.