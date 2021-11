Een fijne biografie van een ónbekende Nederlander, voorgelezen door haar zoon

Het ging de hele tijd maar over de cabaretière die het boek zou schrijven en hoezo een cabaretière en wat doen we dan als Amalia ook cabaretière wil worden, mag ze dan wel de Troonrede voorlezen en stel je voor dat ze daar dan grapjes in zou maken hoe moet het dan in godsnaam verder met dit ontzettend gave land nee hoor niks aan de hand als ze maar niet met een cliniclown trouwt want die verdienen nog meer dan een verpleegkundige. Er was trammelant in het ontzettend gave land want Claudia de Breij voelde prinses Amalia aan de tand.

Die wordt op 7 december 18 en is er een betere leeftijd om jezelf aan het volk voor te stellen? Misschien wel, hoewel 73 (prins Charles) weer wat laat is. Ik probeerde me even in te beelden hoe het er uit zou zien wanneer wij allemaal op ons 18de onszelf aan de rest van Nederland zouden moeten voorstellen. Interessant idee? Doen? In plaats van de dienstplicht? Om over na te denken in elk geval, al zijn er denk ik niet genoeg cabaretiers om dat allemaal op te schrijven en mijn eigen 18-jarige houd ik graag voor iedereen verborgen. Amalia heeft wel goed gezien dat het grote voordeel van een podiumkunstenaar is dat die het boek dan ook meteen kan voorlezen.

Beeld Uitgeverij Pluim

De bestsellerlijsten laten zien dat er steeds meer biografische boeken worden geschreven en die boeken gaan steeds vaker over mensen die geen noemenswaardige prestaties hebben geleverd, meestal voldoet een beetje BN’er zijn, maar nu is er een mooi boek over een vrouw die bij leven onbekend was, maar door journalist Dick Wittenberg via haar bezittingen tot leven wordt gewekt. Jo van Overdijk overleed in 2017 op 90-jarige leeftijd en Wittenberg liep al jarenlang met het plan rond een boek te schrijven over hoe een familie omgaat met de nalatenschap van een ouder.

Beeld de Correspondent

Zijn geduld werd beloond toen de kinderen van Van Overdijk hem toelieten nadat hun moeder was overleden. Een moeder die tienduizend bezittingen naliet die allemaal verdeeld moesten worden of weggegeven. Tienduizend schijnt overigens een aantal te zijn dat een gemiddeld mens in een leven bij elkaar sprokkelt, schrik niet als u straks vast begint te tellen. In Wat doen we met de spullen wordt een familiegeschiedenis, en daarmee ook een deel Nederlandse geschiedenis heel precies verteld. Bijzonder detail: de luisterversie van het boek is voorgelezen door een van de kinderen, zoon Toon van Overdijk. Geen professionele lezer, maar wel een professionele verteller, hij is oud-leraar. Misschien willen we niet allemaal een boek op ons 18de, maar wel een boek als dit, na ons leven voorgelezen door een kind.

Beeld Nieuw Amsterdam

Wie daar nog niet aan toe is, is Jan Terlouw die afgelopen maandag 90 werd en die sinds 2006 een aantal boeken samen met een van zijn kinderen schreef, zijn dochter Sanne. Ter gelegenheid van zijn 90ste lezen zij samen het eerste deel van hun thrillerserie Reders & Reders voor: De charmeur. Jan Terlouws leeftijd klinkt maar een heel klein beetje door, de beschaafde dictie is gebleven, het tempo is hoog. Dan is er nog een nieuw luisterboek van de Terlouws, want Sanne leest ook nog het enigszins toepasselijke De 90ste verjaardag van Louis van Roosgaarde voor, ook door hen samen geschreven in 2019 over een familie met geheimen rond een oud-minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken. Allemaal leuk en aardig van en voor de 90-jarige, maar gelukkig zijn ook zijn jeugdboeken van langer geleden, zoals Koning van Katoren, Oosterschelde windkracht 10 en Oorlogswinter allemaal te beluisteren. Een nalatenschap die nooit verdeeld hoeft te worden.