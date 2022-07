Een even bonte en brutale als bruisende bewerking van Dantes Divina Commedia ★★★★☆

A Divine Comedy van Florentina Holzinger. Beeld Nicole Marianna Wytyczak

Er gelden twee dresscodes voor de 21 vrouwelijke performers - zestien dansers, vier musici en één technicus - in A Divine Comedy: naakt of naakt-met-skelet-op-de-rug. Zelfs de taxidermiste die in een loge geroutineerd een rat vilt en het witte vachtje keurig opvult, doet dit bloot. We tellen alleen de in vol ornaat rondscheurende motorrijdster niet mee; zij lijkt vooral een grillige macht die al deze vrouwenlevens doorkruist, terwijl zij het leven vieren door met de dood te dansen.

De in Nederland opgeleide en in Duitsland gevestigde choreograaf Florentina Holzinger maakt met deze even bonte, brutale als bruisende bewerking van Dantes La Divina Commedia haar naam als radicale shockkunstenaar volledig waar. Meer dan anders is dit totaalkunstwerk, dat in Julidans de Nederlandse première beleefde, een ontzettend grappige vervlechting van eros en thanatos, liefde en dood. Terwijl er bloed wordt afgetapt, fonteinorgasmes uit vagina’s spuiten, boomstammen tot brandhout worden gehakt en een bruin schilderspalet wordt gekakt, beleef je ook een onnavolgbare reis door hel, hemel en vagevuur.

Dante (Annina Macha) is hier een kruising tussen Roodkapje-met-hoge-nood en Alice-in-proletenland. Na haar duik in een wandelend Dixi-toilet krijgt zij, net als de middeleeuwse dichter Dante, gezelschap van Beatrice, alleen is dat nu de bijna tachtigjarige danseres Beatrice Cordua. Vanwege haar Parkinson rijdt ze rond in een scootmobiel (met skelet). Ontroerend schuifelt ze richting haar ‘klein doodsbed’ voor haar verlangen om klaar te komen.

A Divine Comedy Beeld Nicole Marianna Wytyczak

Je zou de zeven kwartier durende performance kunnen opvatten als één groot live-actiekunstwerk om haar wens te vervolmaken, tot aan het oprichten van een met levenssappen geschilderde grafsteen toe. Auto’s dalen als stalen engelen neer, performers vallen van trappenbergen en pianist en dansers worden aan enkels de nok in gehesen.

Telkens wanneer het niet gekker lijkt te kunnen, volgt er weer een bizarre uitspatting. Toch doet het geheel logisch en georkestreerd aan. Wel denk je na afloop: ‘Goeie god, hoe doen ze dit morgen wéér?’