Een energieke tragikomedie over scharrelaars in de marge van de Amerikaanse samenleving ★★★★☆

Red Rocket

Manipulatief is hij, arrogant, leugenachtig en gekmakend egoïstisch. Niemand in Texas City, het stadje dat hij ooit verliet om het te gaan maken in Los Angeles, zit op Mikey te wachten. Toch keert hij er terug, berooid na een uit de hand gelopen drugsavontuur, in de hoop dat hij een warm onthaal krijgt. Zijn ex-vrouw Lexi gooit de voordeur in zijn gezicht dicht.

Mikey (Simon Rex) probeert zijn leven weer op de rit te krijgen, maar een baan vinden is lastig als je cv een gat vertoont van zeventien jaar – de periode waarin hij pornoacteur was. Bovendien lijkt Texas City, dat wordt gedomineerd door een enorme olieraffinaderij, niet de aangewezen plek om iets moois op te bouwen. Uiteindelijk wordt Mikey hasjdealer, ondertussen broedend op een beter plan.

Red Rocket is de langverwachte nieuwe film van de Amerikaan Sean Baker, vijf jaar na The Florida Project, zijn kleurrijke, met prijzen overladen portret van een straatarme jonge moeder en haar dochtertje. Eigenlijk zou er een andere opvolger komen: Baker werkte aan een ambitieus project, toen de covidpandemie alles stillegde. In korte tijd en met een klein budget (slechts een kwart van het ook al niet zo dure The Florida Project) stampte hij samen met zijn vaste medescenarioschrijver Chris Bergoch iets nieuws uit de grond.

Een tussendoortje is Red Rocket dus, maar zo voelt deze energieke tragikomedie niet. Opnieuw gaat het over scharrelaars in de marge van de Amerikaanse samenleving, te druk met overleven om zich grote dromen te veroorloven. En opnieuw maakt Baker visuele poëzie van de grimmigste achterafbuurten, dit keer vastgelegd op 16mm-film, gruizig maar warm.

Anders dan Halley uit The Florida Project of de prostituee Sin-Dee uit Bakers film Tangerine (2015) is Mikey nogal vol van zichzelf. Waar anderen een praatjesmaker zien die duidelijk op zijn retour is, blijft hij overtuigd van zijn talent en sexappeal. Dat hij de ene na de andere foute beslissing neemt, brengt hem niet uit balans. Mikey is iemand die iedereen in zijn val meesleurt, zonder door te hebben dat hij de bodem bereikt.

Het is een fantastische rol van de 47-jarige Simon Rex, voormalig model, MTV-presentator, feestbeest, rapper én (een kort avontuur in zijn jonge jaren) pornoacteur. Dat Baker Rex benaderde voor de hoofdrol, terwijl hij allang uit het zicht was geraakt en zijn acteerervaring zich beperkte tot een paar rolletjes in films als Scary Movie 3, blijkt een gouden greep. Rex’ optreden is van begin tot eind onweerstaanbaar: als een magneet trekt hij de aandacht.

Ondertussen sluit Baker welbewust een grimmig pact met de kijker, die zich tegen wil en dank laat meevoeren in Mikeys behoorlijk weerzinwekkende plannen. Het maakt de film tot een opgewekte praktijkles zelfverloochening, maar vooral ook een fraai staaltje filmverleiding. Red Rocket is heerlijk miserabel en akelig aanlokkelijk.