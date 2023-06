Beeld Isa Grutter

Vaders droom was de droom van iedere migrant: een huis bouwen. Wie naar Europa verkaste en in het dorp van herkomst geen fatsoenlijk huis uit de grond stampte, kon net zo goed niet migreren. Was zelfs ‘mislukt’. Daarbij koesterde vader lange tijd de vrees dat Nederland hem vroeg of laat, als alle vuile klusjes op waren, de bons zou geven. Dus legde hij elke cent opzij. Niet op die zunige Hollandsche wijze (kip, rund, groenten, fruit aten we royaal), maar op z’n Noord-Afrikaans: jassen, stoelen, fietsen, vazen, klokken, schaatsen; alles gezellig rommelmarkt. Dus ja, reeds lang vóór de klimaatcrisis was vaders voetafdruk, ondanks z’n reuzenmaat, noppes. Behalve serviesgoed, dat moest fonkelnieuw; moeder weigerde te eten uit pannen en borden die aangeraakt waren door hamlappen en varkenskarbonaden.

Elke zomervakantie buffelde vader samen met de bouwvakkers. Cement draaien, beton gieten, zand scheppen, palen timmeren, leidingen aanleggen, waterreservoir vullen. Het zweet liep in straaltjes over zijn rug. Na vijf tropenjaren verwezenlijkte vader zijn droom: een piso. Een betonnen blokkendoos in pasteltinten naar Spaanse makelij, met garage. Herrezen op de plek van ons oude, witte lemen huis. Vader was niet de enige. In de hele streek schoten piso’s als distels uit de grond. Omdat deze migrantendozen het hele jaar, soms zelfs twee, drie, vier jaar leegstonden waren ze allemaal zwaar gebarricadeerd met cilindersloten en stalen kozijntralies; er hoefde immers maar één boef rond te lopen en weg zijn je tv en je pannenset. Een eigen huis/ Een plek onder de zon/ En altijd iemand in de buurt die van je jatten kon. ‘Vertrouw op God, maar bind wel je ezel vast’, zeiden de dorpelingen.

Als we arriveerden was vader uren bezig om de deuren en ramen te ontgrendelen. Daarna begon de grote schoonmaak, want werkelijk niets ontglipte dictator Stof; vloeren, meubilair, kasten, stoelen. En over vogelkak struikelde je, net als over muizenkeutels, kakkerlakken, termietentunnels. Kranen werkten niet, leidingen verroest, koelkast haperde, muren afgebladderd. Funda zou zeggen: ‘Geheel naar eigen smaak in te richten’. Tegen de tijd dat de boel weer opgekalefaterd was, zat de vakantie er alweer op.

Maar: de ware tragiek lag dieper. De vroegere lemen huizen bezaten iets magisch: een patio, een open binnenplaats. Als het regende, kletterden druppels naast je slaapkamer; als de zon scheen, branden stralen op je huid. Bij het ontbijt scharrelden kippen rond het brood, als het waaide, streelde de wind je haren; keek je ‘s avonds omhoog, zag je sterren fonkelen. Maar die hermetisch afgesloten piso’s kennen geen patio. Geen vleugje zon of spatje regen, geen ster, briesje of pikkende kip. Dooie, galmende blokkendozen. Modern resideren heet dat.

En zo vond de droom van de ploeterende gastarbeider zijn finale voltooiing in een zelfgebouwde gevangenis.