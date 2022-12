Een eeuw geleden vonden ‘gewone’ mensen vegetariërs een tikje belachelijk

Geamuseerd las ik in de krant een stuk over ‘vegan’ sinterklaassnoep, een ‘heerlijk avondje zonder dierlijke ingrediënten’. Marsepein zonder ei, en geen melkchocoladeletters. Hoeveel Nederlanders eten er eigenlijk veganistisch, vroeg ik me af. Ongeveer 1 procent, zo bleek. Dat is niet veel. Nu ik toch aan het googlen was: hoeveel Nederlanders eten er eigenlijk helemaal geen vlees? 20 procent, gokte ik, maar ik zat er mijlenver naast. Slechts 5 procent van de Nederlanders is een echte vegetariër. 95 procent eet vlees.

Ik moest denken aan een opmerkelijk boekje dat ik eerder die week had gekregen van een lezer. Het was van zijn opa geweest, en helemaal stukgelezen. De auteur was Felix Hageman, de titel Aan den zonkant. Vaag herinnerde ik me dat Hageman indertijd columnist voor De Telegraaf was, een soort Rob Hoogland avant la lettre.

Ik begon te lezen. Het bleken alledaagse, grappige Amsterdamse belevenissen van zo’n honderd jaar geleden. Over hospita’s, roeien, autorijden, honden, en… over vegetarisme. ‘Ik liet me door een vriend introduceren bij een degelijke familie wier leden én vegetariërs én waterkuurlingen waren. (…) alle leden van dit merkwaardige gezin zagen eruit als gebruikte servetten, als kleerenhangers, als eindjes bindtouw, met een kleur als aardappelzakken of grauwe erwten.’

Het vegetarische gezin (‘De Kraalmeyers’) overtuigt de ‘ik’ ervan dat hij ‘vol met kwade vetten’ zit, ‘van onder tot bove vol kwaje sappen, meneer – uw hals is te dik. U mos ook eris ’n maandje of zo viggetariër worde – baat ’t niet, ’t schaadt toch ommers ook niet?’

De ‘ik’ zegt toe, om er vanaf te zijn. Maar zijn nieuwe vegetarische vrienden houden hem in de gaten. Ze zien er niet alleen op toe dat hij driemaal daags een koudwaterbad neemt, maar ze schuiven ook bij hem aan tafel.

‘‘Wat heb je daar?’, vroeg m’n beul. ‘Geldersche worst? Nee man – das verboden waar!’ En hij nam het appetijtelijke schaaltje voor mijn neus weg, liep weer naar de gangdeur, schreeuwde om de juffrouw, en zei tegen ’t mensch: ‘Hoor nu es goed, juf – meneer mag absoluut geen vlees of worst hebben, verstaat u? Dat is z’n dood. ’s Ochtends en om 12 uur geeft u hem ’n eitje, of koek of kaas. Geen vleesch, begrepen?’’

De ‘ik’ gaat er algauw ‘uitzien als een geraamte’, ‘zo angstwekkend mager’ dat zijn goedige, dikke tante ervan schrikt en hem overhaalt een bord snert met vlees te eten. ‘Ik had de strijd opgegeven. Ik deed afstand van alle vegetarische zaligheid en koudwater-geneugten – en binnen drie minuten was ’t bord soep, waren de verrukkelijke, kostbare moppen vlees, geheel verzwolgen.’

De ‘ik’ eet vervolgens een maand lang elke dag een biefstuk en ‘na die maand voelde ’k me weer mens. Ik zat gelukkig weer vol ‘kwaje vette’ en voelde me als herboren. De vale kleur maakte plaats voor een behoorlijke burgermanstint. (…) Ik ben destijds niet overleden. De Kraalmeyers beweren dat dit van ’t koude water en de boonen komt.’

Vegetariër werd men een eeuw geleden niet om redenen van dierenleed, maar voor het eigen welzijn. Wie vegetariër was, dronk vaak ook geen alcohol en deed aan ‘koudwaterbaden’ of andere spartaanse regimes. De meeste ‘gewone’ mensen zagen die levenswijze als overdreven, een tikje belachelijk en (zie Felix Hageman) als ongezond.

Inmiddels zijn de rollen omgedraaid. Niet de vegetariërs, maar de vleeseters gelden als ongezond. Hoe minder vlees, hoe beter; niet alleen voor de dieren, maar ook voor onszelf. (Is dat eigenlijk een absolute medische waarheid of meer een overtuiging?)

Maar feit is dat nog steeds bijna iedereen in Nederland vlees eet. Dan is een ‘vegan Sinterklaasavond’ misschien toch een beetje vergezocht.