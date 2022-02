Een doodenge scheiding tussen werk en privé en een Zweedse detective: de series van de week

Acteur Adam Scott in Severance.

Dag Mark, je bent zeer te spreken over de nieuwe serie Severance. Wat maakt ’m zo goed?

‘Soms verstrijken er weken of maanden waarin ik heus genoeg goede series voorbij zien komen, maar niets écht beklijft. Severance, dat wordt uitgezonden op Apple TV Plus, waarvan ik nu de eerste paar afleveringen heb gezien, verraste me totaal. Kom maar op met die volgende aflevering, denk ik telkens.

‘Dat komt omdat je de serie als kijker niet direct kunt categoriseren. We kijken naar een haast dystopische thriller, waarin een groot techbedrijf centraal staat. Voordat mensen er komen werken, ondergaan ze een operatie waarmee een scheiding wordt gecreëerd tussen hun werkpersoonlijkheid en hun echte, ‘oude’ persoonlijkheid. Binnen de muren van het bedrijf vergeten ze wie ze zijn, ze worden werkrobots. Severance echoot ook wel een beetje George Orwells 1984.

‘De vormgeving past bij de dystopische wereld die regisseur Ben Stiller – die ook een beroemd acteur is – heeft willen creëren. Je volgt werknemers door eindeloos lange, felverlichte gangen en raakt ieder gevoel van richting kwijt. Eenmaal achter hun bureaus moeten ze op gevoel cijfers in groepjes opdelen. Worden ze van een bepaald groepje cijfers bang, dan moeten ze die onderbrengen in een vakje. Totaal abstract. Ik denk vaak: waar gaat dit heen?

‘Daarom vind ik het prettig om deze serie op een oldskool-wijze te volgen; gedoseerd, niet in één keer achter elkaar. Netflix veranderde met het bingewatchen de manier waarop we series kijken, maar nu lijkt een voorzichtige kentering gaande en zie je dat meerdere streamingplatforms hun producties aflevering voor aflevering uitzenden. Zo worden series wat vaker het gesprek van de dag. Dat je tegen een vriend of collega zegt: heb je die nieuwe aflevering al gezien?’

Wat zag je nog meer deze week?

‘Het tweede seizoen van Young Wallander, een zesdelige serie op Netflix die gebaseerd is op het personage Kurt Wallander, een Zweedse rechercheur. Goed om te weten: je kunt dit seizoen prima kijken zonder het eerste seizoen te hebben gezien, dat ik niet zo sterk vond.

‘Eerder is in Zweden een populaire crimeserie gemaakt die gebaseerd is op de Wallander-boekenreeks, die vond ik geweldig. Later maakte acteur en regisseur Kenneth Branagh ook een Engelstalige versie, om een groter publiek te bereiken. Young Wallander is door dezelfde productiemaatschappij gemaakt.

‘Om het wat gecompliceerder te maken: hoewel we het hier hebben over een jonge Wallander, is het verhaal níét gesitueerd in zijn jeugd. We volgen hier een jonge Kurt Wallander in een hedendaagse setting, een ietwat vreemde kunstgreep – de chronologie wordt overhoop gehaald. Maar al met al vind ik dit een goed gemaakte misdaadserie, prettig om naar te kijken. Hoofdrolspeler Adam Pålsson zie ik bovendien wel uitgroeien tot internationale ster.’

Tot slot: een serie uit de Star Wars-franchise.

‘Klopt, en wel The Book of Boba Fett, die je als opvolger van de eerdere Star Wars-seriehit The Mandalorian kunt zien. Ik ben helemaal niet zo’n fan van die Star Wars-folklore, maar The Mandalorian is een plezierige serie die met een enorm vakmanschap is gemaakt. Al die verschillende volkeren en planeten die aan bod komen worden door de makers gecombineerd tot een ode aan allerlei filmgenres. Bovendien hoef je geen Star Wars-fan te zijn om er tóch van te kunnen genieten. Dat geldt, in iets mindere mate, ook voor The Book of Boba Fett.