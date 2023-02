Een dode Pablo Picasso als toeristische attractie

Het wassen beeld van Picasso op kunstbeurs Arco in Madrid. Beeld Ricardo Rubio/Getty Images

‘Regretté de tous.’ Door iedereen betreurd. Althans dat zei het opschrift bij de opgebaarde Pablo Picasso tijdens de beurs voor hedendaagse kunst Arco in Madrid de afgelopen week. Niet de echte Picasso natuurlijk, die op 8 april precies een halve eeuw dood is en inmiddels zal zijn vergaan in zijn Franse graf in de tuin van Château de Vauvenargues bij Aix-en-Provence. Nee, een wassen exemplaar, kunstig vervaardigd door de Spanjaard Eugenio Merino.

Picasso (1881-1973) lag er bij in Madrid als was hij gebalsemd in zijn favoriete en meest herkenbare outfit: blauw-wit gestreepte Bretonse trui, linnen broek en espadrilles. Voor de eeuwigheid opgebaard, zoals Lenin in Moskou en Kim Jong-il in Pyongyang: levensecht, maar niet meer ademend. Met een lengte van 183 centimeter wel een stuk groter dan de 1 meter 62 die Picasso tijdens zijn leven mat.

Een selfie met Picasso

Reden voor de licht angstaanjagende, hyperrealistische stijl waarin Merino de beroemde Spaanse kunstenaar wilde tonen: om van Picasso een ‘toeristische attractie’ te maken. Precies zoals hij vond dat kunstbeurzen en de hele kunstwereld in wezen in ‘attracties’ zijn veranderd. De titel van het kunstwerk, Aquí murió Picasso (‘hier stierf Picasso’), verwijst naar de plek waar de schilderende legende, volgens Merino, symbolisch zijn laatste adem uitblies: prominent als een ‘souvenir’ uitgestald op de kunstbeurs, met wie iedere ‘kunstconsument’ een selfie kan nemen. Instagramkunst van de bovenste plank.

Eugenio Merino (1975) heeft een naam hoog te houden als het gaat om beelden met een hoog Madame Tussauds-gehalte. Een kartonnen doos met daarin het levensechte hoofd van voormalig VS-president Donald Trump; de gedaanten van generalissimo Franco, George W. Bush, Kim Jong-il en Vladimir Poetin in een trits Coca Cola-koelkasten; een stapeling van een imam, priester en rabbijn - ze zijn allen even realistisch als controversieel.

Hoewel al in 2017 gemaakt, wilden de kunstenaar en zijn galerie, ADN Galeria, het beeld dit jaar onder de aandacht brengen vanwege Picasso’s vijftigste sterfjaar. Het ‘kadaver’, zoals de Spaanse krant La Voz de Galicia het omschrijft, wordt in een oplage van drie op de markt gebracht, elk voor ruim 47 duizend euro. Onduidelijk is of en door wie een van de exemplaren is verkocht.