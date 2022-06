Een documentaire waar je van bibbert en een uitstekende serial-killerthriller: de beste series deze week

‘Keep Sweet: Pray and Obey is meer dan alleen een bizar verhaal; we zien wat er gebeurt als je een gemeenschap isoleert van de rest van de wereld.’

We beginnen met een Netflix-documentaire waar je van gaat bibberen.

‘Ja, ik dacht: ik probeer eens de eerste aflevering van Keep Sweet: Pray and Obey (★★★★☆), en voor ik het wist was het één uur ’s nachts en had ik ze alle vier gezien. We zijn tamelijk gefascineerd door sektes, religieuze afsplitsingen en allerhande misstanden die daarmee gepaard gaan. Deze documentaire is daar een extreem voorbeeld van.

‘Keep Sweet: Pray and Obey gaat over een – relatief kleine – afsplitsing van de mormoonse kerk, een religieuze stroming die zich concentreert in de Amerikaanse staat Utah. Een van de dingen waarmee de mormoonse kerk zich onderscheidde, is het feit dat je met meerdere vrouwen kon trouwen. Zo’n honderd jaar geleden is polygamie officieel verboden in de VS, maar in deze afsplitsing is het hebben van meerdere vrouwen juist leidend. De sekte, zoals we het gerust mogen noemen, leefde in totale afzondering. Verhalen over wat zich binnen die gemeenschap afspeelde kwamen dan ook pas los toen een aantal vrouwen wisten te ontsnappen.

‘Nu blijkt dat een zekere Warren Jeffs aan het hoofd stond van de Fundamentalist Church of Jesus Christ of Latter-Day Saints, of de FLDS. Hij zegt dat hij rechtstreeks boodschappen van God doorkrijgt. Die boodschappen zijn de spelregels waar de hele sekte naar leeft. Er is duidelijk sprake van een totaal misogyne operatie; de zogenaamde ideologieën staan enkel in dienst van de mannen – en dan vooral de oudere mannen die de leiding hebben.

‘Mannen stijgen in de spirituele rangorde door zoveel mogelijk vrouwen te trouwen en zoveel mogelijk nakomelingen te hebben. Zodra meisjes 14 jaar zijn, kunnen ze al worden uitgehuwelijkt. De vrouwen dragen enkel prairiejurken en hun haar moet op precieze wijze worden gevlochten, nogal Taliban-achtige toestanden. Dat levert bizarre beelden op van één oudere man die wordt omringd door wel dertig, veertig vrouwen die er hetzelfde uitzien.

‘Deze documentaire is meer dan alleen een bizar verhaal; we zien wat er gebeurt als je een gemeenschap isoleert van de rest van de wereld. Vooral de vrouwen leven in een soort bubbel zonder enig referentiekader. Dat beschrijven ze ook: er is een absoluut geloof in het systeem waarin ze geïsoleerd waren, en die Warren Jeffs was in hun ogen inderdaad de vertegenwoordiger van God. Dat maakt Amerika denk ik ook zo geschikt voor zulke extreme afsplitsingen, je kunt daar het isolement opzoeken. En hoe vreemd het ook klinkt, zo’n geïsoleerd systeem biedt ook een zekere veiligheid, omdat je rol van wieg tot graf is vastgelegd. Je kunt wel spreken van een soort psychologische gevangenis.’

Welke serie tip je verder nog?

‘Shining Girls, een Amerikaanse thrillerserie te zien op HBO. Die wilde ik vooral zien omdat Elisabeth Moss de hoofdrol speelt. Zij is een soort Amerikaanse Olivia Colman en wordt ook wel de ‘queen of peak TV’ genoemd, omdat ze in zoveel topseries te zien was. Ik noem The West Wing, Mad Men en recent The Handmaid’s Tale. Moss is fenomenaal in het spelen van feministische rollen die gaan over hoe een vrouw zich staande houdt in of zich ontworstelt aan een wereld waarin de spelregels zijn bedacht door mannen.

‘In Shining Girls speelt Moss een vrouw die bij het archief van een krant in Chicago werkt. In de eerste aflevering al zien we dat zij merkt dat er verschuivingen in haar realiteit zijn. Zo verandert haar huisdier van een kat in een hond en heeft ze opeens een andere baan op kantoor. Daarmee wordt door de makers meteen een mysterie opgeworpen: heeft ze door traumatische gebeurtenissen in het verleden een andere perceptie van de realiteit?

‘Wat blijkt: wat haar is overkomen in het leven en haar nu nog achtervolgt, verbindt haar met andere vrouwen die hetzelfde hebben meegemaakt. Samen met een journalist van die krant wil ze weten: wat is hier aan de hand? Dat is alles wat ik weggeef, maar duidelijk is dat we hier te maken hebben met een zeer goed gemaakte serial-killerthriller – een vrij specifiek genre – met een twist die je binnen dat genre nooit ziet. En Elisabeth Moss, die is wederom steengoed.’