Een corrupte wethouder die al elf jaar spoorloos is – wat zegt dat over Maarssen? ★★★☆☆

Waar is Sjoerd Swane? Al elf jaar is de voormalige VVD-wethouder van Maarssen spoorloos – hij heeft nooit de twee jaar celstraf uitgezeten die hij kreeg opgelegd vanwege corruptie, belastingfraude en valsheid in geschrifte. Verdween Swane met de noorderzon om zijn straf te ontlopen, of (ook) uit angst voor represailles van schuldeisers?

In de vierdelige podcast Vogelvrij van RTV Utrecht en RTV Stichtse Vecht gaan verslaggevers Jiri Glaap en Lisa Dekker naar hem op zoek. Als fractievoorzitter en wethouder in Maarssen en als Statenlid in de provincie Utrecht wist Swane zijn eigen zakelijke belangen goed te behartigen. Iets té goed, zo blijkt al snel.

Swane heeft ook tegenstanders in het dorp. Andere raadsfracties staan niet te juichen als hij wethouder wordt, maar de bestuurscultuur is er nu eenmaal niet naar om kritisch te zijn over elkaars kandidaten. De burgemeester wordt in anonieme brieven gewezen op illegale bouwprojecten, een schimmige miljoenendeal, intimidatie en vriendjespolitiek. De FIOD en de Rijksrecherche maken er in 2007 werk van. Dankzij de zaak-Matterhorn wordt Swane in 2011 veroordeeld.

De makers van Vogelvrij praten met onder andere een rechercheur, oud-burgemeester Ed d’Hondt en inwoners over de affaire en de nasleep. De verslaggevers spitten in een omvangrijk archief met belastend materiaal. Duidelijk wordt dat Maarssen – en de gemeente Stichtse Vecht, waar het dorp nu onder valt – nog altijd bovengemiddeld vaak het nieuws haalt met incidenten en integriteitskwesties.

Dat de politiek zich daar slechts mondjesmaat rekenschap van wenst te geven, wordt ook pijnlijk duidelijk. De meeste partijen in de gemeenteraad (inclusief de VVD van Swane) willen niet meewerken aan de podcast. Een van de raadsleden die wel komt praten, doet nonchalant: ach, er is toch in elke gemeente wel iets aan de hand? Die achteloze houding toont eens te meer het belang aan van onafhankelijke lokale en regionale media.

Maar ja, waar is de inmiddels 77-jarige Sjoerd Swane? De zoektocht leidt onder andere naar Helvoirt en Duitsland. De ex-vriendin van Swane wil het voor hem opnemen en eindelijk ‘het echte verhaal’ vertellen, maar ze durft het uiteindelijk toch niet aan. Een familielid vertelt dat er altijd al ‘witte’ en ‘zwarte’ Swanes zijn geweest. De makers hopen op tips van hun luisteraars – en beloven dan een vijfde aflevering van de podcast.