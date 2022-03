Een conflict over museumstukken krijgt in De schatten van de Krim de spanning van een juridische thriller ★★★★☆

De Schatten van de Krim

Alsof de oorlog tussen Oekraïne en Rusland wordt uitgevochten in de opslag van een museum. Zo voelt De schatten van de Krim, de nieuwe documentaire van Oeke Hoogendijk (Licht, Mijn Rembrandt), ook al werd de film vorig jaar afgerond. In maart 2014 opende het Amsterdamse Allard Pierson Museum de expositie De Krim - Goud en geheimen van de zwarte zee, waarvoor archeologische topstukken van diverse Krim-musea in bruikleen werden genomen. Een bergkristallen dolfijntje, bijvoorbeeld, en een eeuwenoud lakdoosje dat de halve wereld zag voordat het in de bodem van het schiereiland verdween.

Hoogendijk toont de objecten in bewonderende close-ups die ook hun onbereikbaarheid uitvergroten. Een maand na de opening ging de tentoonstelling alweer dicht, vanwege Poetins annexatie van de Krim. Prompt zat toenmalig museumdirecteur Wim Hupperetz met een onmogelijk dilemma: de stukken terugsturen naar de Krim of naar Kiev, omdat ze niet Russisch maar Oekraïens erfgoed zijn?

Die vraag laat Hupperetz aan de rechter over. Hoogendijk, op haar beurt, speelt hem door naar het bioscooppubliek. Uitgebreid volgt ze het geopolitieke rechtsproces dat rond de collectie losbarst, aanschuivend bij de Amsterdamse advocaten die de Russische en Oekraïense belangen verdedigen. Saillant is de rol van Houthoff, het aan de Zuidas gevestigde advocatenkantoor dat jarenlang de Russische Federatie en haar ondernemers bijstond, maar begin deze maand alle Russische relaties afbrak vanwege de invasie van Oekraïne.

Dat De schatten van de Krim herhaaldelijk de spanning van een juridische thriller krijgt, komt ook doordat Hoogendijk het emotionele verhaal achter het conflict zo sterk overbrengt. Tragische held van de film is archeoloog Valentina Mordvintseva. Zij haalde de Krim-musea over om hun dierbaarste stukken naar Amsterdam te sturen, nu beschouwt ze het als een persoonlijke afgang dat ze daar vastzitten. Ze komt volop aan het woord, in scènes vol pijn en frustratie die haar het kwetsbaarste, menselijkste en ook sympathiekste personage van de film maken. Tegenpartij Ludmila Strokova steekt daar nogal zakelijk tegen af, waardoor het nog lastiger wordt om te bepalen wat hier nu juist en rechtvaardig is.

In een andere scène staat de directeur van het Chersonesos-museum, Larissa Sedikova, met bloedserieus gezicht voor de opstelling van vier grafstenen die toebehoren aan een gezin uit de oudheid. De grafsteen van de zoon ontbreekt: die ligt nu in de kelder van het Allard Pierson. Op zo’n moment snap je helemaal waarom de betrokkenen over de museumstukken praten alsof ze ontheemde geliefden zijn die niet huiswaarts kunnen keren. Kijkend naar de film, in maart 2022, lijken ze ook de eerste vluchtelingen van een oorlog die al jaren bezig is.