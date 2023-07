Een compliment voor Rutte hoort door de Poetin-test komen

De flexibele opiniemaker verdedigt wekelijks een opinie waaraan op dat moment behoefte is.

Het is tijd om terug te blikken op dertien jaar premierschap. Sommige mensen willen daar een positief verhaal van maken. En dat kan. Zo kun je gerust stellen dat Rutte na de aanslag op de MH17 goed heeft gehandeld. Hij toonde volgens nabestaanden oprechte betrokkenheid en maakte zich hard voor internationaal strafrechtelijk onderzoek, dat er ook kwam. Hij verdient daarvoor complimenten en Vladimir Poetin niet.

Die laatste zin lijkt overbodig; als Poetin de norm is voor goed leiderschap, ligt de lat immers wel erg laag. Juist daarom zou waardering voor Rutte door de Poetin-test moeten komen: had een compliment net zo goed bedoeld kunnen zijn voor de Russische president, dan telt het niet. ‘Ga er maar aan staan’, hoor ik bijvoorbeeld regelmatig. En dat hij ‘een harde werker’ was. Dat klopt ongetwijfeld, maar dat kun je ook over Poetin zeggen.

Onder anderen Diederik Gommers prees Rutte omdat hij ons ‘door de coronacrisis heeft geloodst’, maar alle leiders van alle landen hebben hun land inmiddels ‘door de coronacrisis geloodst’, zelfs Poetin. Dat er soms een crisis was en dat Rutte daarna nog premier was, zegt bovendien weinig over hoe hij met die crisis is omgegaan. Dan kun je net zo goed beweren dat hij het land ‘door de toeslagencrisis heeft geloodst’. Het zegt hoogstens iets over hoe goed Rutte zich aan de macht kan vastklampen, maar ook dat compliment komt vanzelfsprekend niet door de Poetin-test.

Nu beweer ik niet dat Rutte en Poetin van hetzelfde laken een pak zijn. Rutte is een aanmerkelijk beter mens, daar kan geen twijfel over bestaan. De Poetin-test is dan ook een aanmoediging om minder generiek te zijn in de waardering voor Rutte. Wees concreet in je complimenten: wat heeft hij wanneer goed gedaan en hoe deed hij dat?