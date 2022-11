Een collectieve moestuin bij het belastingkantoor: hoe architectuur kan helen

Arna Mačkić, ‘Architectural disasters’. Beeld Aad Hoogendoorn

Architectuur gaat over ruimte scheppen, maar nieuwbouw gaat vaak gepaard met sloop, en de bouw is verantwoordelijk voor 40 procent van de CO2-uitstoot wereldwijd. Met het thema Healing Sites daagt de Prix de Rome Architectuur jonge ontwerpers uit te reflecteren op de destructieve kant van architectuur. Op een locatie naar keuze tonen ze hoe architectuur kan helpen om te ‘helen’. Uit 53 inzendingen werden vier plannen genomineerd, die nu te zien zijn in een expositie in Het Nieuwe Instituut in Rotterdam. De winnaar wordt 1 december bekendgemaakt .

Arna Mačkić: collectief herstel van bouwkundige rampen

Voor de Bosnisch-Nederlandse architect Arna Mačkić, die als kind met haar familie tijdens de oorlog in Joegoslavië naar Nederland vluchtte, is ‘helen’ een bekend thema. Zo schreef ze het boek Mortal cities & forgotten monuments over de verbindende kracht van architectuur in door oorlogen verwoeste steden.

Als tiener woonde ze een zitting in het Joegoslaviëtribunaal in Den Haag. Ze zag hoe oorlogsmisdadigers hun verhaal deden, terwijl er voor slachtoffers geen ‘oplossing’ werd geboden. Deze ervaring bracht haar op het idee het complex waarin het tribunaal is gevestigd te transformeren tot een openbaar centrum voor het collectieve herstel van ‘bouwkundige rampen’, zoals in het gaswinningsgebied in Groningen.

Mačkić breekt het gebouw af tot op de fundamenten, en legt daarop een plein aan rond een cirkelvormig paviljoen met gemeenschappelijke bemiddelingsruimten, waar slachtoffers van ‘ontworpen tegenslagen’ van zich kunnen laten horen. Ook zijn er werkplekken waar architecten ideeën en inzichten omtrent herstel kunnen uitwisselen, die – samen met de gedocumenteerde verhalen van slachtoffers – bewaard worden in een publiek toegankelijk depot, ontworpen als een honderd meter lange schijf.

Deze alternatieve voorstellen voor het vormgeven van de gebouwde leefomgeving bieden nieuwe toekomstperspectieven aan alle betrokkenen

Dividual, ‘Celebrating the unproductive’. Beeld Aad Hoogendoorn

Dividual: ruimte om helemaal niets te doen

Denkend over het werkwoord ‘healing’, afgeleid van ‘health’ (gezondheid), vroegen landschapsarchitecten Andrea Bit en Maciej Wieczorkowski van bureau Dividual zich af wat nu eigenlijk gezond is. Ze raakten gefascineerd door de veenkolonie in het Drentse Veenhuizen waar in de 19de eeuw wezen, daklozen en armen werden ‘genezen’ door hen op het land te laten werken. Het sociale experiment mislukte. Toch is het idee dat hard werken gezond is, nog steeds alomtegenwoordig – ook al vertelt de toename van (werk)stress en burn-outs een ander verhaal.

Met hun utopische plan Celebrating the unproductive wil Dividual een nieuwe, gemeenschappelijke betekenis geven aan werken en een alternatieve invulling van ‘algemeen nut’, als pad naar collectief herstel. Ze ontwikkelden een coöperatiemodel waarin wonen, werken en vrijetijdsbesteding hand in hand gaan. Bewoners zuiveren zelf water, bouwen met productiehout uit het bos, verbouwen voedsel en wekken (zonne)energie op in vier daartoe ontworpen paviljoens. Elk gebouw omvat ook een recreatieve functie; zo kun je in het waterpaviljoen baden en is er een ‘taverne’ in de kas. Diagonaal over de locatie heen bakenen de ontwerpers een brede strook grond af waar helemaal niets gedaan wordt en de natuur het overneemt.

Lesia Topolnyk, ‘No innocent landscape’. Beeld Aad Hoogendoorn

Lesia Topolnyk: het MH17-trauma tastbaar gemaakt

Als je de grotendeels zwarte expositieruimte binnenstapt, voel je dat er hier iets ergs aan de hand is. Op sokkels van steenkool ontwaar je een metalen propeller, kogels en een mijnschacht. De sculpturen verbeelden het mijnbouwdorp Hrabove, dat wereldnieuws werd toen vlucht MH17 er in 2014 werd neergehaald. Met de ‘deconstructie’ van deze locatie wil de Oekraïense architect Lesia Topolnyk inzichtelijk maken wat hier gebeurd is en hoe dat kon gebeuren.

No innocent landscape is de enige inzending zonder ontwerp. Topolnyk ziet het als haar taak als architect om abstracte begrippen als geopolitiek, klimaatverandering en globalisering, die in elkaar grijpen in dit conflictgebied, tastbaar te maken. Pas dan kan het trauma worden afgesloten en een zinnige wederopbouw plaatsvinden, stelt ze. Vanuit het besef dat veel mensen geen plattegronden of maquettes kunnen lezen, richt haar project zich op ruimtelijke beleving en sfeer. Aan de hand van een film, tekeningen en sculpturale objecten vertelt Topolnyk het verhaal van de illegale mijnbouw in het dorp, het gevecht om grenzen, het neergestorte vliegtuig en de verloren dromen van passagiers.

Studio Kiwi, ‘Grounds of [in]justice.’ Beeld Aad Hoogendoorn

Studio Kiwi: het belastingkantoor herzien

Twee bergen van blauwe enveloppen zijn de cartooneske blikvangers in de presentatie van Studio Kiwi, het bureau van landschapsarchitecten Kim Kool en Willemijn van Manen. Bij ‘healing’ dachten ze direct aan klimaatherstel, maar ze zien dat plannen voor windmolens of stikstofreductie vastlopen in protesten, omdat het vertrouwen in de overheid weg is; dat moet dus eerst hersteld worden. Om te beginnen met de Belastingdienst, die door de toeslagenaffaire uitgroeide tot symbool van de vertrouwensbreuk.

Onderzoek naar twintig belastingkantoren leidde tot de diagnose dat het ontbreekt aan publieke ontmoetingsruimten. Die zijn in de loop der tijd wegbezuinigd of –gedigitaliseerd, en niet zonder gevolgen; uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat mensen die elkaar niet zien, minder compassie voelen en geneigd zijn harder te straffen.

Inspelend op de bestaande gebouwen hebben de architecten een ‘gereedschapskist’ met ruimtelijke instrumenten ontwikkeld voor het afsluiten van het trauma als gevolg van de toeslagenaffaire en het voorkomen van misverstanden. Bij het kantoor in Almelo plaatsen ze een metershoge megafoon voor klagende burgers en belastingambtenaren, in Rotterdam kaarten ze het eindeloze wachten op een oplossing aan met een rij blauwe stoelen waar je een nummer moet trekken dat nooit aan de beurt komt. Het enige belastinggebouw dat wel functioneert, Doetinchem, verrijken de ontwerpers met een collectieve moestuin.

Tentoontelling Prix de Rome Architectuur, t/m 9 april 2023, Nieuwe Instituut, Rotterdam.