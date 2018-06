Een clip opnemen tussen de meester-werken. Hoe krijg je dat voor elkaar?

Hoe hebben Beyoncé en Jay Z het voor elkaar gekregen om de videoclip van hun nieuwe single Apeshit in het Louvre op te nemen? En was het sterrenkoppel ook persoonlijk betrokken bij de keuze van de achttien kunstwerken die in de clip figureren en waar kunstexperts en fans vanwege de vermeende symboliek van de werken maar niet over uitgepraat raken?

Beeld uit de clip Apeshit

De directie van het wereldberoemde museum in Parijs is vooralsnog niet erg scheutig met details. Aan de Franse krant Le Parisien is wel onthuld dat Beyoncé en Jay Z op 31 mei en 1 juni in absolute discretie twee nachten lang opnames maakten in het Louvre. Tussen 22.30 uur en 06.30 uur was het echtpaar Carter met dansers in de weer in het voormalige koninklijk verblijf van Parijs.

Dat de shoot van de clip er kon plaatsvinden zou volgens het Louvre te danken zijn aan het feit dat het Amerikaanse sterrenkoppel trouwe bezoekers zijn van het museum in hartje Parijs. ‘Beyoncé en Jay Z zijn de afgelopen tien jaar vier keer in het Louvre geweest’, aldus de directie van het museum dat jaarlijks 6 tot tot 8 miljoen bezoekers trekt. Tijdens hun laatste bezoek in mei zouden Beyoncé en Jay Z met het verzoek zijn gekomen om er hun clip Apeshit op te nemen.

Volgens het Louvre was de deadline voor de opnames kort, maar was de directie van het museum direct overtuigd van het project. ‘De verhaallijn van de clip toonde een echte band aan met het museum en de werken die hen hadden geraakt.’

Het resultaat is een kunstzinnige clip waarin de schoonheid van de kunstwerken zijn gecombineerd met die van de choreografieën van de Belgische danser Sidi Larbi Cherkaoui. Bovendien hebben Beyoncé en Jay Z met de details en perspectief van de oude meesters die ze in Apeshit uitlichten, volgens Volkskrant-recensent Wieteke van Zeil onze blik op de geschiedenis gericht. ‘Het oog gaat naar drie dingen in het bijzonder: zwarte aanwezigheid in de kunstwerken, macht en vrouwen’, aldus Van Zeil.

‘Het is een politieke clip’, erkent Gert Van Overloop, de manager van choreograaf Sidi Larbi Cherkaoui. Alle dansers zijn zwart en de meeste werken van het Louvre werden ook bekeken onder dit prisma. Hij zwijgt echter over de rol van Beyoncé en Jay Z bij de selectie van de Mona Lisa, het beeld Nikè van Samothrake en de andere beroemde kunstwerken in de clip.

Maar wie goed kijkt naar de Instagramfoto’s die Beyoncé postte na eerdere bezoeken van de zangeres en haar rappende echtgenoot aan het Louvre, herkent de nodige kunstwerken en museumplekken uit de clip Apeshit .