Een claustrofobische treinreis en absurde klimpartij: de beste films van deze week

Filmstill uit The Alpinist.

Dag Bor, welke film mogen we deze week niet onbesproken laten?

‘Mag ik eerst even zeggen hoe fijn het is dat de bioscopen eindelijk écht weer opengaan? Geen anderhalve meter afstand meer, niet langer met slechts twintig man in een zaal – dat is niet de manier waarop je een film wilt beleven. We kunnen weer naast elkaar zitten, de popcorn van je buurman ruiken.

‘Het is heel belangrijk dat we met z’n allen massaal naar de bioscoop gaan, want er draaien nog steeds veel mooie films. Ik zal er hier eentje noemen: The Worst Person in the World, een Noorse film met de originele titel Verdens verste menneske, van Joachim Trier. Collega Pauline Kleijer sprak van een instant-filmklassieker, dat ben ik volledig met haar eens. In de film volgen we vier jaar uit het leven van millennial Julie uit Oslo, een prachtige rol van actrice Renate Reinsve. Je zou het een romkom kunnen noemen, maar dan zonder al die verlepte clichés en een stuk donkerder van aard.’

Staat genoteerd. Welke film trok deze week je aandacht?

‘De Finse treinfilm Hytti Nro 6, weer eentje uit Scandinavië, dat kan geen toeval zijn. Deze film won de Grand Prix in Cannes en gaat over een Finse archeologiestudente die met de slaaptrein van Moskou naar Moermansk reist. In haar coupé treft ze de meest onbeschofte, vieze mijnwerker aan die je je maar kunt voorstellen, een wodka-drinkende Rus die als je niet uitkijkt ook nog bij je in bed wil kruipen. Een nachtmerrie dus, zij hoopte immers op interessante, intellectuele ontmoetingen en dan tref je déze man.

‘Hytti Nro 6 is ontzettend knap gefilmd. Je krijgt er een claustrofobisch gevoel bij, kijkend naar twee mensen die onvrijwillig toch net wat te dicht op elkaar zitten in een krappe, benauwde ruimte. Let vooral ook op de authentieke locaties die voorbijkomen: de film speelt in de jaren negentig, na de val van de Sovjet-Unie, maar lijkt nog met een been in de jaren tachtig te staan omdat oude, verlaten treinstations onveranderd zijn gebleven. Die hoef je dus niet na te bouwen.

‘Behalve dat de film prachtig gemaakt is en ijzersterk geacteerd, is-ie ook simpelweg aan te raden aan iedereen die weleens een langere treinreis heeft gemaakt – en dus weet hoe het kan zijn om de ergste reisgenoot denkbaar te treffen.’

Je wilde het ook nog hebben over klimfilm The Alpinist.

‘Ja, wéér een klimfilm, zeg ik erbij, na bijvoorbeeld het eerder uitgebrachte Free Solo, dat een Oscar won. Daarin zien we klimmer Alex Honnold die zonder zekeringen honderden meters hoge granieten rotsblokken opklimt. Die film was zo’n wereldwijd succes, natuurlijk zijn er dan partijen die denken: kunnen we niet nóg zo’n film maken?

‘En dat is The Alpinist geworden, dat nog een tandje verder gaat. De Canadese bergbeklimmer Marc-André Leclerc beklimt geen granieten blokken, maar ijzige en besneeuwde rotspieken. Honnold komt ook terug in de film en zegt: wat ik deed was gek, maar wat hij doet is helemáál krankzinnig. De aantrekkingskracht schuilt ook in de manier waarop er tegenwoordig gefilmd kan worden, het feit dat er betere en kleinere camera’s zijn en je gebruik kunt maken van drones. Dat levert indrukwekkende beelden op.

‘Wel ligt het gevaar van romantisering op de loer. Die klimmers zijn vaak drop-outs, jongens die niet goed konden aarden in de samenleving en hun heil zoeken bij zoiets extreems als bergbeklimmen. Vergeet niet dat mensen ook geregeld van die bergen aflazeren.’

Tot slot: je was deze week in Berlijn, voor het filmfestival daar. Heb je een favoriet?

‘Ja, mijn favoriet is Rimini van Ulrich Seidl. Daarin zien we een Oostenrijkse schlagerzanger die zich voor wat extra inkomsten als gigolo verhuurd aan de vele bejaarden die verblijven in winters Rimini in Italië, een beetje vergane glorie.

‘De film toont het failliet van het oude Europese continent, waar mensen niet goed weten wat ze met zichzelf aan moeten. Seidl filmt alles, ook de Afrikaanse vluchtelingen die zich als een soort schimmen op straat bevinden. Het is vrij hard, niet iedereen is daartegen bestand. Maar dat is wat Seidl doet: hij mikt op de marges in de samenleving.’