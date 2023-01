Een buitenkans om de de Franse sopraan Véronique Gens van zo dichtbij te zien ★★★★☆

Sopraan Véronique Gens Beeld Sandrine Expilly

De mensen die de zaal voor driekwart vullen, weten dat dit een buitenkans is. Woensdagavond, in de Muzenzaal van het Arnhemse Musis, zingt de Franse sopraan Véronique Gens, begeleid door pianist James Baillieu. Ze staat dan wel in maart in het Concertgebouw in Amsterdam, maar zo dichtbij als in Arnhem kom je voorlopig niet. Het gevoel van nabijheid komt ook door het repertoire: toegankelijke liederen van Reynaldo Hahn (1874-1947).

Half-Venezolaan Hahn studeerde in Parijs bij Gounod en Massenet en schreef ruim honderd liederen. In de twintig daarvan op Gens’ programma hoor je de verschillende sferen die Hahn aanbracht. Zo zijn de Études latines, met figuren en plekken uit de klassieke oudheid als onderwerp, gepolijste neobarok. Duidelijk is, ook in zijn het populaire A Chloris (niet eens feilloos uitgevoerd), dat de 56-jarige zangeres een succesvolle barokcarrière heeft. Hoewel ze in haar middenregister moeizaam klinkt, zijn haar spanningsbogen en frasering adembenemend.

Dat Hahns muziek ook wel cliché wordt genoemd, is te begrijpen. La dernière valse is een oppervlakkig walsje, dat met het vlezige vibrato en volume van Gens te bombastisch wordt. De eerste twee coupletten van het ontroerende gedicht Trois jours de vendange, waarin de ik-figuur een ziekelijk meisje ontmoet tijdens de wijnoogst, steken cabaretesk af tegen het derde, waarin ze in haar kist ligt. Hahn laat de doodsklokken in de linkerhand het Dies irae-thema luiden. Het klinkt geaffecteerd, toch is de zaal doodstil. Dat is vooral te danken aan Baillieu. Net als in het larmoyante Séraphine is hij fijngevoelig maar nergens pathetisch, waardoor de muziek alsnog emotioneert.

Het programma mag avontuurlijker en afwisselender, toch is een recital van topmusici in een mooie zaal pure weelde.