Een buitengewoon dynamische opening van Festival Oude Muziek in Utrecht door het Franse gezelschap La Tempête ★★★★☆

Het openingsconcert in TivoliVredenburg door La Tempête, met in het midden dirigent Simon-Pierre Bestion. Beeld Marieke Wijntjes

Een alarm gaat af in de Grote Zaal van TivoliVredenburg. Het licht gaat aan, als in een discotheek die voor sluitingstijd de feestvierders zo snel mogelijk de tent uit wil werken. Terwijl bezoekers vertwijfeld om zich heen kijken of opstaan, de collectieve hartslag het tempo van de muziek steeds verder achter zich laat, zingen de zangers van het Franse gezelschap La Tempête onverstoorbaar door.

Ook al duurt het maar een paar seconden voor de zaal weer verduisterd is, je blijft achter met de indruk dat deze musici de kunst zo belangrijk vinden dat ze het ervoor over hebben om te worden verzwolgen in een vuurzee.

Het kwam natuurlijk door die vaten wierook, of door die rookmachine – niet erg gebruikelijk in een programma met vooral 16de-eeuwse muziek. Het openingsconcert van het Utrechtse Festival Oude Muziek vrijdagavond was in ieder geval buitengewoon dynamisch, en deed door de processie, de choreografie, het donker, met zangers en instrumentalisten verspreid over de hele achthoekige zaal en al haar verdiepingen, nogal denken aan het beste concert van de editie van vorig jaar.

In dat concert van Ensemble Correspondances werd de zaal omgetoverd tot de kathedraal van Reims in 1654 voor de kroning van Lodewijk XIV; het ensemble reconstrueerde de muziek voor die plechtigheid. Voor het openingsconcert door La Tempête liet artistiek leider Simon-Pierre Bestion zich inspireren door een andere heerser: door Karel V, die in 1558, nog bij leven, een soort muzikale repetitie organiseerde voor zijn eigen begrafenis.

Stonden de koorzangers op grotere afstand van elkaar, verstopt in de hoeken, dan merkte je dat niet iedere zanger zich daar even comfortabel bij voelde. En als na het koor de instrumentalisten inzetten, viel een verschil in stemtoon op. Maar de diep doorvoelde koorklank in werken van onder anderen Janequin, Gombert en Juan del Encina, was toch wel erg fijn. Later kwam er meer jazz en lol in het concert, wat goed viel en deed denken aan de groep L’Arpeggiata (humor als handelsmerk), die op donderdag ook in Utrecht te horen is.

Simon-Pierre Bestion, artistiek leider van La Tempête. Beeld Marieke Wijntjes

Met het thema Revival onderzoekt het festival de wortels van de oudemuziekbeweging, die in de vorige eeuw muziek uit de Middeleeuwen, Renaissance en Barok herontdekte. Anno 2023 kun je niet meer van een beweging spreken, maar van een stelsel van gevestigde scholen en schooltjes met soms botsende stijlopvattingen, van een scene waarin muzikale onderzoekers gedijen, maar waarin speeltradities – door de pioniers opgediept uit historische bronnen – ook al te vaak voor lief worden genomen.

Maar met elk festival blijkt ook dat juist die heel oude muziek de artistieke artiesten aanspreekt – zie Bestion. Hoe ouder de muziek, hoe minder we ervan weten, hoe groter het beroep op de creativiteit en het voorstellingsvermogen van de uitvoerende. En hoe groter dus ook de onderlinge verschillen.

Hoor bijvoorbeeld de Missa L’homme armé van Jacob Obrecht door het geheel uit mannen bestaande Italiaanse ensemble Odhecaton, zaterdag in de Sint-Catharinakathedraal: een totaal andere klankwereld waar andere wetten lijken te heersen. Waar La Tempête zich laat inspireren door Sardijnse volkszang bij het vullen van de gaten, lijkt Odhecaton juist zo min mogelijk te willen inkleuren, met een heldere, maar ook wat starre benadering tot gevolg. De vlam flakkert pas laat op, in Obrechts Ave regina caelorum. De zuivere slotakkoorden zijn zo fraai dat ze nog wel even langer mogen duren.

Le Concert Spirituel, zaterdagavond in de Domkerk, onder leiding van Hervé Niquet. Beeld Foppe Schut

Ook de oudemuziekbeweging heeft haar voorlopers. 19de-eeuwse componisten in Frankrijk, zoals Saint-Saëns, Gounod en Bizet, grepen voor hun religieuze muziek terug op modellen uit de Renaissance, en maakten sobere stukken die in sterk contrast staan met hun opera’s. In de Domkerk presenteerde Le Concert Spirituel zaterdagavond een samengestelde Franse mis onder leiding van Hervé Niquet. Heerlijke zang – alleen al die rollende r’en verdienden applaus. Het Bätz-orgel bulderde en zoemde er fenomenaal tussendoor.

De rijkdom van Festival Oude Muziek zit ook in een theatrale component. Regisseurs Thomas Höft (Art House 17) en Adrian Schvarstein en klavecinist Michael Hell maakten de slimme voorstelling The Crocodile Bar, die zich afspeelt in Berlijn anno 1930. In een revue in Weimar-Republiek-stijl laten de regisseurs zien hoe de nieuwe interesse voor oude muziek samenging met een vrolijke vorm van exotisme en variété. Een spijkerbed en circusacts op Festival Oude Muziek: het werd ook wel een keer tijd.

