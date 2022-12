Een boycot van Russische muziek? In Rotterdam klinkt gelukkig nog een goede Notenkraker ★★★★☆

Dirigent Vasili Petrenko

In Rusland wordt gejammerd dat het Westen de Russische kunst bruut onderdrukt. De Oekraïense cultuurminister riep begin december nog op Russische kunst te boycotten zolang de invasie duurt. Maar donderdag was de muziek in de Doelen Russisch, de dirigent was Russisch. Tsjaikovski’s balletmuziek bij De notenkraker stond er op het programma. En niet alleen de hoogtepunten, zoals meestal in een concertzaal. Vasili Petrenko dirigeerde elke noot die Tsjaikovski in 1892 voor het Mariinski Theater in Sint-Petersburg heeft gecomponeerd.

Petrenko verving de zieke Yannick Nézet-Séguin, voormalig chef in Rotterdam. Dat kon probleemloos, want Petrenko, die in Sint-Petersburg is geboren en opgegroeid, heeft na 15 jaar werken in Liverpool een Brits paspoort. En hij deed al in maart wat een andere Rotterdamse ex-chef, Valery Gergiev, consequent nalaat: de Russische aanval op Oekraïne veroordelen.

Aan alles merkte je grote vertrouwdheid met Tsjaikovski’s sprookjesmuziek. Misschien wapperde Petrenko te royaal met zijn armen en gaf hij toe aan show (spinnenvingers bij een harparpeggio, toreadorpose in de Spaanse dans). Maar trefzeker riep hij het kerstfeest op bij de familie Stahlbaum, met daarna de reis door het snoepgoedland van de suikerfee. Imponerend hoe hij laveerde langs listige tempowisselingen die Tsjaikovski door de partituur heeft gestrooid.

Zo’n complete Notenkraker kent ook mindere maten. Evengoed liet Petrenko horen wat voor geweldig orkest Rotterdam herbergt. Strijkers in duizend kleuren, blazers van stavast. Ze werden voor de gelegenheid opgefleurd met kinderen uit het Nationaal Kinderkoor en Nationaal Jongenskoor. Fraai gezongen, die paar woordloze minuten in de Wals van de sneeuwvlokjes.