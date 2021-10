Een boom met hoofdjes: bij dit kunstwerk hoef je niet te zoeken naar de betekenis

Detail uit 'Ebeneezer Goode' van Sharon van Overmeiren, 2020 Beeld Keramiekmuseum Princessehof

In keramiekmuseum Princessehof in Leeuwarden liep ik tegen deze boom vol hoofdjes aan en dat was een goed moment om weer even opgelucht te kunnen vaststellen dat kunst vreemd is. In dit geval heeft de jonge kunstenaar Sharon van Overmeiren een heel eigen beeldtaal vormgegeven in klei. Surreëel, geestig, vloeiend en een beetje gruwelijk. Deze sculptuur is een soort levensboom, waarvan de takken op handen lijken. Ervoor staan voelt als staan voor een totem of een altaar: alsof er iets vereerd moet worden, en er een geestenwereld vrijkomt. Ik knielde bijna.

Sharon van Overmeiren, Ebeneezer Goode, 2020. Beeld Keramiekmuseum Princessehof

Op elke tak rust een afgehakt koppie, dat kluchtig op z’n kop staat, en ieder koppie is mooi sierlijk en heeft een eigen uitdrukking. Deze hier is nogal schrikkerig, alsof-ie verbaasd is net te zijn gescheiden van z’n romp. Ik vind ’m de mooiste omdat je van die golvende lijnen ziet, die me doen denken aan middeleeuwse afbeeldingen van water en zee. Die golfjes zijn typisch voor Van Overmeiren, je vindt ze ook in ander werk van haar terug – soms grote golvende figuren waarin je niets menselijks ontdekt behalve een mondje of kleine ogen.

Deze arme onthoofde heeft grote ogen en een opengevallen mond, al kun je niet zien of die mond naar boven of naar beneden openvalt (het bloed uit z’n nek stroomt naar boven, dus ‘kloppen’ met de werkelijkheid doet het toch al niet). Het is een beeldschone sprookjestaal en je blijft lang in het duister tasten als je naar betekenis zoekt. Wat prima is natuurlijk; misschien gewoon niet zoeken dan.

Afhankelijk van je eigen ervaring krijg je vanzelf allerlei associaties en dat is ook de bedoeling. Van Overmeiren maakt beelden als een woelige en vrolijke stroom van symbolen. Ze reflecteren de enorme hoeveelheid visuele informatie die dagelijks op ons afkomt. Hoe ons hoofd volloopt met al die beelden die samen een groot ­geheugen vormen. Elk beeld en teken kan weer veranderen van betekenis in een andere context. Ons geheugen overlapt met dat van anderen, maar is nooit precies hetzelfde. Wie thuis is de christelijke kunst, zal bij dit beeld misschien denken aan de vele onthoofde heiligen in de schilderkunst, en de levensboom. Wie thuis is in Afrikaanse en inheems Amerikaanse kunst, zal misschien aan vooroudermaskers denken of aan de eeuwenoude speelse figuren van de Azteken en de Olmeken, die behoren tot de vroegste uitbeeldingen van mensen. Een ander ziet emoji’s, met hun gestileerde en overdreven expressies. Het heeft onmiskenbaar iets cartoonachtigs.

Zo trekt een omgekeerd afgehakt koppie me een klein, nieuw universum in. In deze beelden is de dynamiek van onze emoties en de hedendaagse beeldenstroom even gestold in vrolijke, vreemde koppies, opgestapeld tot een totem uit een mij vreemde cultuur. Of: een cultuur die onze vreemdheid weerspiegelt.

Sharon van Overmeiren, Ebeneezer Goode, 2020, keramiek, 140 x 120 x 35 cm [beeld: Van Overmeiren/Damien and the Love Guru Brussel.] NB: de expo in Museum Princessehof is reeds voorbij.

[extra:]

Olmeeks masker, Meso-amerikaans, jade, 900-400 v. Chr. Beeld Metropolitan Museum NY

Tlatilco-masker, Meso-amerikaans, keramiek, 1200-900 v. Chr. Beeld Metropolitan Museum NY

