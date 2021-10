Een boeiende podcast over momenten dat biseksualiteit even zichtbaar wordt ★★★★☆

Beeld Madison Coby

‘It ain’t over ’til the bisexual speaks.’ Zo begint bi-activist Lani Ka’ahumanu haar emotionele toespraak in Washington in 1993. Ze heeft lang moeten vechten om op deze demonstratie te mogen spreken en ervoor te zorgen dat ook biseksuelen expliciet worden genoemd in de titel: ‘March for Gay, Lesbian and Bi Equal Rights’. Van harte gaat het nog niet. Als ze als laatste van twintig sprekers aan de beurt is, wordt om haar heen de tent al afgebroken, vertelt ze in Life of Bi: A Slippery History of Bisexuality.

De Britse Mary Higgins en Ell Potter staan normaal gesproken als theaterduo op de planken, nu wilden ze voor de verandering ‘een gezellige keukentafelpodcast maken over hun geaardheid’. Algauw ontdekten ze dat je het niet over biseksualiteit kunt hebben zonder de vele vooroordelen te bespreken. Bijvoorbeeld: bi’s zijn onbetrouwbaar en onverzadigbaar. Ze zijn homo maar nog in de kast (mannen), of ze zijn hetero maar willen interessant doen (vrouwen). Zoals het verhaal van Ka’ahumanu laat zien, leven die stereotypen ook binnen de lhbti-gemeenschap.

Om die vooroordelen te begrijpen, doken Higgins en Potter in de geschiedenisboeken, maar daar komen biseksuelen nauwelijks in voor. Dat heeft onder meer te maken met hun fluïditeit: biseksuele personen kunnen afwisselend (of tegelijkertijd) relaties hebben met mensen van verschillende genders, ze lijken dus soms ‘hetero’ en soms ‘queer’. Ze glippen door de mazen van onze in hokjes ingedeelde wereld.

Li of Bi is dan ook geen overzichtelijke geschiedenisles. Wel een boeiende tour langs de momenten dat biseksualiteit heel even zichtbaar wordt. Bijgestaan door een scala aan interessante gasten gaan Potter en Higgins in zevenmijlslaarzen door de wereldgeschiedenis heen. In acht afleveringen springen we van de Chinese oudheid naar postkoloniaal Zimbabwe en van militant lesbisch feminisme in de jaren tachtig naar de wereldwijde populariteit van biseksuele jongeren op TikTok.

Soms gaan de sprongen wel erg snel. Zo komt vrij terloops voorbij dat vooral biseksuele mannen tijdens de aidscrisis de schuld kregen van het verspreiden van hiv. Hup, en door.

Je vergeeft het de makers graag, want over het geheel genomen zijn Higgins en Potter uitstekende verhalenvertellers, die humor en ernst, informatie en vermaak juist perfect doseren. Het is mooi hoe kwetsbaar ze zichzelf opstellen: dit is ook een persoonlijke zoektocht. Wie zich identificeert als biseksueel, voelt zich na het luisteren ongetwijfeld meer gezien. Wie dat niet is, heeft aan het einde van de rit in elk geval veel geleerd én gelachen.