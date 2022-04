Een blauwgeel vlaggetje schemert door bij violist Lisa Batiashvili in het Concertgebouw ★★★☆☆

Lisa Batiashvili speelt Szymanowski bij het Koninklijk Concertgebouworkest . Beeld Milagro Elstak

Laat Poetin er de pest in hebben. Valt hij Oekraïne binnen, hangt er aan allerlei kunstenaars opeens een geelblauw vlaggetje dat je voorheen amper zag. Neem de componist Karol Szymanowski (1882-1937). Zoon van Poolse landadel, zegt het geschiedenisboek. Klopt, zij het dat hij werd geboren in wat nu Tymoshivka heet, op een familiedomein ten zuidoosten van Kyiv. En zijn eerste muzikale stappen zette hij in Jelisavetgrad, vandaag Kropyvnytsky, tachtig kilometer zuidwaarts.

In 1916, alweer in Oekraïne, componeerde Szymanowski zijn magistrale Eerste vioolconcert. Alleen al daarom schemerde het geelblauwe vlaggetje deze week door het optreden van Lisa Batiashvili bij het Concertgebouworkest. Des te sterker omdat de Georgische violist al jaren afstand neemt van Poetinmakkers als de Russische dirigent Valery Gergiev. En des te pregnanter omdat ze sinds kort een speciale muzikale operatie leidt: geld inzamelen voor getroffen Oekraïense collega’s.

Alle seinen stonden dus op groen voor een verpletterende avond. Szymanowski schreef muziek als een fata morgana: alles blikkert en trilt. De soloviool glijdt van zucht naar fluittoon. Het orkest glinstert heiig, met af en toe een eruptie. Misschien klinkt hier de Oekraïense lente, kan ook zijn dat Szymanowski inspiratie opsnoof tijdens een tocht door de Méditerrannée.

Maar hoe teer en kwetsbaar Batiashvili en dirigent Antonio Pappano ook begonnen, de ultieme betovering ontbrak. De zachte maten, met muziek die opwolkt als een bloesemgeur, hield Pappano vaak te tastbaar. De extase van luide maten klonk dan weer opdringerig. Evengoed speelde Lisa Batiashvili een solocadens om te onthouden: virtuoos, verleidelijk, vlammend.

Violist Lisa Batiashvili. Beeld Chris Singer