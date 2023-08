Een blaffende coyote lijkt net een huilende indiaan

Beeld Getty

Nevada, 15 augustus 1862

Om 1 uur vannacht gewekt door kreten van indianen, die door onze mannen werden beantwoord. De kapitein riep: ‘Kom maar op, rode duivels.’ Ik haastte me naar de kinderen en haalde ze naar onze huifkar, waar ik de matras rechtop aan de open kant zette om ze te beschermen.

Er werd geschoten uit de wilgenbomen. Behalve wij waren er nog twee colonnes ; in totaal honderdelf wagens en minstens tweehonderd man. Het schieten duurde niet lang. We losten heel wat schoten, maar ik geloof niet dat ze veel uithaalden.

We zijn opgebleven om op de ochtend te wachten. Het vee is onder goede bewaking op weg gegaan, met een aantal scouts om de omgeving te verkennen. In twee of drie overkappingen zaten kogelgaten. We gebruikten het middagmaal in een kleine vallei, maar ­waren beducht voor wat zich in het groen of achter de rotsen verscholen kon houden.

Die nacht schrokken we allemaal wakker door het geblaf van coyotes, dat precies zo klonk als de kreten van de indianen toen die ons aanvielen. Na een tijdje concludeerden we dat het wolven waren en gingen we weer naar bed.

De meesten van ons slapen onder hun wagen, in een uitgegraven greppel gebarricadeerd met meelzakken.