Een bijzondere combinatie van vechtscènes, sciencefiction en herkenbaar familiedrama ★★★☆☆

Evelyn Wang (Michelle Yeoh) ziet als een berg op tegen de jaarlijkse belastingaangifte. Ze krijgt de stapels bonnen maar niet netjes verwerkt. De tafel vol papieren staat voor meer dan haar chaotische administratie: haar hele leven is een opeenhoping van ongesorteerde en niet-declarabele teleurstellingen.

De Chinees-Amerikaanse Evelyn was graag zangeres geworden, maar runt samen met haar man Waymond (Ke Huy Quan) een aftandse wasserette. Waymond werkt op haar zenuwen en ze heeft een gespannen relatie met haar lesbische dochter Joy (Stephanie Hsu). Afgepeigerd staat ze boven het wasgoed tegen iedereen te schreeuwen. Wat als ze andere levenskeuzen had gemaakt?

Het prettig absurde actiespektakel Everything Everywhere All at Once ziet die vraag als een uitdaging en biedt Evelyn een inkijkje in talloze alternatieve levens. ‘Versumspringen’ heet de methode die Evelyn leert te gebruiken om naar een ander universum te schakelen. Je doet iets onverwachts, drukt op een knop en hop, je bent jezelf in een andere aftakking van het lot.

Sommige van die alternatieve werelden zijn nogal vreemd. In een ervan woont Evelyn samen met haar belastinginspecteur en heeft iedereen hotdogs als vingers. In een ander universum werkt ze als kok met een collega die hulp krijgt van een onder zijn koksmuts verstopte wasbeer. Ondertussen worden alle werelden bedreigd en is Evelyn – de oude, depressieve wasserette-Evelyn – de enige die het gevaar kan stoppen.

Enthousiaste reacties

De combinatie van vechtscènes, fantasievolle sciencefiction en herkenbaar familiedrama maakt Everything Everywhere All at Once bijzonder. Geen wonder dat de film tot nu toe vooral enthousiaste recensies kreeg: met een relatief bescheiden budget maakten filmmakers Daniel Kwan en Daniel Scheinert een origineel en warmbloedig alternatief voor de grote superheldenfilms.

Dat betekent niet dat het een film is zonder problemen. Everything Everywhere All at Once is precies zo overvol en rommelig als de titel aangeeft. Tegenover elke geestige vondst staat wel een dodelijk flauwe grap, en naast elk slim gechoreografeerd gevecht is er een slordige uitvoering. Ook de boodschap is teleurstellend. Uiteindelijk moet Evelyn zich nóg meer opofferen en meer aandacht schenken aan haar gezinsleden.

Bovenal is de film veel te lang: er had moeiteloos een dik half uur afgekund. Dat zou een hoop vermoeiende herhaling schelen. Voor iedere filmkijker die door Everything omver wordt geblazen, zal er ook een zijn die het gevoel heeft door een bus te worden overreden.