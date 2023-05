Een bezoek aan het atelier van modehuis Olvi’s, vanwege de oorlog niet in Oekraïne maar in Portugal

De jurken van het merk Olvi’s werden gemaakt in Oekraïne. Toen begon de oorlog. Eigenaar Olga Yermolova (55), die een luxeboetiek bezit aan de P.C. Hooftstraat, bracht een deel van haar werknemers over naar Portugal. De Volkskrant ging op bezoek.

Het leven van Antonina Hirich (57) in het Portugese Mesão Frio wordt beheerst door oorlog en chique avondjurken. Dat vraagt om uitleg. Om met de jurken te beginnen: die naait Hirich, net als de Oekraïnse collega’s met hun zacht ratelende naaimachines om haar heen, voor een luxeboetiek aan de P.C. Hooftstraat, de luxemodestraat in Amsterdam.

En de oorlog? Dat is uiteraard die in Oekraïne, het land dat Hirich mede dankzij de jurken kon ontvluchten, maar waar haar schoonzoon de Russen bevecht bij het verwoeste Bachmoet.

Het is wonderlijk, zeker. Maar dat is het hele verhaal van Olvi’s, het merk waarvoor Hirich naast avond- ook bruidsjurken uit haar vingers tovert. Grote vrouw achter Olvi’s is Olga Yermolova (55), een Oekraïense kledingontwerper die dertig jaar geleden naar Nederland emigreerde, waar ze een succesvol modehuis opzette.

Van jurken naar bommen

Tot de Russische invasie werden al die jurken gemaakt in Tsjerkasy. In deze stad in het midden van Oekraïne groeide Yermolova op en vestigde zij later haar naaiatelier. Voor de oorlog had zij daar 65 voornamelijk vrouwelijke werknemers in dienst, van wie sommige, zoals Hirich, al twee decennia. Vanuit Tsjerkasy gingen hun creaties naar chique boetieks in 35 landen, en naar de eigen flagshipstore House of Olvi’s in ‘de P.C.’, waar Yermolova in 2016 voor 2,7 miljoen euro een pand kocht.

Toen brak 24 februari 2022 aan, en werd mode ineens onbelangrijk. ‘Op woensdag had ik Oekraïne aan de lijn over mijn nieuwe collectie’, herinnert Yermolova zich, ‘en op donderdag werd ik wakker en hoorde ik dat de eerste bommen waren gevallen.’

Om haar werknemers ‘die als een familie voor me zijn’ een veilige haven te bieden, én de toekomst van haar bedrijf te verzekeren, besloot ze vorig jaar april een tweede atelier te openen. Als locatie koos ze het noorden van Portugal, een gebied met een van oudsher sterke textielindustrie. Daar vond ze een sobere, maar dankzij het vele natuurlijke licht geschikte werkplaats boven een autogarage in Mesão Frio.

In dit pretentieloze voorstadje van Guimarães werken nu vijftien Oekraïners in het atelier van Yermolova. Stuk voor stuk zijn het werknemers die hun land na het begin van de Russische invasie zijn ontvlucht en via allerlei omwegen in Mesão Frio zijn beland, soms met partners en familie. Zij maken deel uit van de bijna zestigduizend Oekraïners die sinds de oorlog zijn gevlucht naar Portugal. Ook werken er sinds kort drie Portugese vrouwen.

Een uitgedunde groep werknemers bleef vooralsnog achter in Tsjerkasy, waar het front op afstand en het atelier dus open bleef. ‘Eerst wilde ik ze allemaal overbrengen, maar niet iedereen kon verhuizen, omdat ze ouders op leeftijd hebben, of hun echtgenoot moest blijven’, zegt Yermolova. ‘Anderen wilden niet, ondanks het grote gevaar.’

Wonen in het seminarie

Natuurlijk mag de Volkskrant een kijkje komen nemen, zegt Yermolova. Wel staat ze erop om zelf vanuit Nederland over te vliegen voor de rondleiding. En dus is Yermolova, met golvende gouden haren en ogen die bijna even blauw zijn als haar zorgvuldig gestileerde nagels, op een woensdagochtend in maart van de partij in Mesão Frio. In het atelier, waar het binnen bijna net zo fris is als buiten, wijken zij en de andere leidinggevenden geen moment van de zijde van hun journalistieke bezoek.

Op die manier maken we een ronde langs de naaisters die over hun machines gebogen zitten of soepel met hun schaar door lappen stof snijden. Dat laatste aan de lange tafel waaraan de werknemers geregeld plaatsnemen met hun leraar Portugees, voor lessen die hun door de staat worden aangeboden.

Naast een werkplek moest er voor de werknemers ook woonruimte worden gevonden. De eerste maanden konden zij terecht in een voormalig seminarie. Een deel vond daarna een eigen woning. Anderen wonen in een door lokale bewoners beschikbaar gesteld huis. Tien zitten samen in een verlaten 1-sterhotel in het historische centrum van Guimarães. Het is niet mogelijk om te zien hoe zij daar leven, heeft Yermolova van tevoren duidelijk gemaakt. ‘Om de privacy.’

Een nieuw, vreemd leven

De werknemers lijken opgelucht om in Mesão Frio te zijn, al zijn hun hoofd en hart nog in Tsjerkasy. Zoals de eerder genoemde Antonina Hirich, die zonder haar aan het front vechtende schoonzoon, maar met haar dochter en twee kleindochters naar Portugal is gekomen. De trots spat van haar vriendelijke gezicht als ze vertelt over haar oudste kleindochter, die tweede is geworden bij een gymnastiekwedstrijd. Maar de luchtvochtigheid blijft wennen, net als het koken met vreemde ingrediënten. ‘Thuis blijft thuis.’

Of neem Olga Melnyk (30), die in het atelier werkt als vertaler Oekraïens-Engels en analist. Ze probeert er het beste van te maken en heeft al flink wat van het land gezien. Porto, Coimbra en Nazaré, ze vond het allemaal even prachtig. Maar wat regent het ’s winters veel. En wat mist ze haar ouders, die voor hun werk moesten achterblijven in Tsjerkasy. In plaats van hen stevig vast te kunnen houden, moet Melnyk het nu doen met bellen. ‘Iedere dag.’