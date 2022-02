Een betoog tegen de Franse euthanasiewet én een ode aan het leven ★★★☆☆

Emmanuèle (Sophie Marceau) in ‘Tout s’est bien passé’.

‘Ga weg’, is de eerste reactie van André als zijn dochters Emmanuèle en Pascale in het ziekenhuis voor het eerst aan de rand van zijn bed verschijnen. De gevolgen van een stevige beroerte zijn zichtbaar: aangezichtsverlamming, een naar beneden gekrulde mondhoek, grote moeite om woorden te vormen. Schaamte voor zijn verschijning. En vooral: mogelijk direct getroffen door het bewustzijn dat zijn leven voorbij is.

Een handvol scènes later, als regisseur François Ozon in hoog tempo enkele overige familieleden en hun getroebleerde onderlinge dynamiek heeft geschetst, pakt André de hand van Emmanuèle en zegt: ‘Ik wil dat je me helpt er een eind aan te maken.’

Pijnlijk om te horen voor de nabestaanden, maar wie kijkt en luistert naar de Fransman, die in korte flashbacks te zien is als tamelijk eloquente kunstverzamelaar die wat worstelt met zijn geaardheid, kan niet anders dan begrip opbrengen voor zijn wens.

Dat gaat alleen niet zo eenvoudig, in Frankrijk. Het euthanasiedrama Tout s’est bien passé is gebaseerd op de gelijknamige roman van Emmanuèle Bernheim (in Nederlandse vertaling van Martine Woudt uitgebracht als Het is mooi geweest), waarin ze de doodswens van haar vader beschrijft. Bernheim had eerder een aantal scenario’s geschreven voor veelfilmer Ozon en overleed zelf in 2017. Tout s’est bien passé laat zich kijken als een onomwonden betoog tegen de Franse euthanasiewet én als een ode aan het leven van Emmanuèle, mooi gespeeld door Sophie Marceau.

De grootste hoepel: de doodzieke André moet naar Bern, waar een oudere, grijze vrouw met een lief, charmant en zorgzaam voorkomen het gezicht is van een Zwitsers euthanasieproject. Kijk, zo erg kan euthanasie niet zijn, zegt Ozon nadrukkelijk tegen zijn landgenoten.

Ondertussen laat de regisseur een arts zien die weet van het euthanasieverzoek en daarom de dosis antidepressiva van André verhoogt. Er wordt terloops gerefereerd aan de Franse Leonetti-wet, zogenaamd bedoeld om ‘hogere kwaliteit te bieden tijdens de laatste fase van palliatieve zorg’, maar als puntje bij paaltje komt een helder euthanasieverbod. Emmanuèle riskeert vervolging als ze zich te veel met pa’s uiteinde bemoeit. ‘Overleven is geen leven’, zegt André nog maar eens.

Hoe begrijpelijk Ozons missie ook mag zijn, zeker in bevoorrechte Nederlandse ogen: Tout s’est bien passé is uiteindelijk een film waarin de personages een tikje plat worden geslagen door de allesoverheersende boodschap. Je zou dit de tegenhanger van Hanekes meesterwerk Amour kunnen noemen. Ozon, vaak speels, invoelend en vindingrijk, toont zich hier toch vooral een functionele filmmaker.