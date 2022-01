Een bescheiden route die toch enorm belangrijk was

De naam ‘Zijderoute’ is misschien wel de mooiste mythe uit de geschiedenis. Ten eerste was er helemaal geen vaste route. Tussen Iran naar China lag een keten van korte handelsroutes, kronkelend door gebergten en woestijnen, van stad naar stad. Vrijwel niemand heeft ooit het hele traject van de ‘zijderoute’ afgelegd; goederen werden onderweg door de ene handelaar verkocht aan de volgende. Het handelsvolume stelde ook niets voor, en Chinese zijde maakte er maar een heel bescheiden deel van uit. Dat is de strenge boodschap van Valerie Hansen in De zijderoute. Om de romantische mythe te ontkrachten duikt ze diep in de fascinerende bodemvondsten van de afgelopen anderhalve eeuw. Maar hoe bescheiden de ‘zijderoute’ ook was, dezelfde handelaren zorgden er ondertussen wél voor dat China kennismaakte met het boeddhisme en met glasproductie, terwijl het Westen kennismaakte met papier en nog veel meer uitvindingen. Daarom is de handelsroute die eigenlijk nooit echt heeft bestaan, toch van immens cultureel belang geweest.

Valerie Hansen: De zijderoute. Uit het Engels vertaald door Maarten van der Werf en Brenda Mudde. Omniboek; € 34,90.