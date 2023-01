Een benchmark van succes is dat je zelf naar Netflix stapt om te vragen of ze een documentaire over je willen maken. Dat hebben Suzan en Freek gedaan

Ik ken eigenlijk maar één liedje van Suzan en Freek, en dat is dat liedje van ‘Ik kan het niet hebben als het avond is, als het avond is, is het laat’. Ik weet dat de tekst anders gaat, maar dit is hoe het in mijn hoofd zit. Iedereen kent dat lied, want in elke onhippe kapperszaak en lunchroom staat het sinds 2018 permanent op.

Ik dacht dus dat Suzan en Freek al tijden grote artiesten waren, maar blijkbaar zijn ze nu echt opgeblazen, want ze hebben in de Ziggo Dome gestaan, en een eigen documentaire op Netflix waarin ze hun eigen succes beschouwen.

Je eigen documentaire op Netflix waarin je je eigen succes mag beschouwen: dat is een benchmark van succes. De Ziggo Dome ook, maar op de een of andere manier klinkt een eigen documentaire op Netflix altijd als een internationale doorbraak, al weet ik niet of Amerikaanse kijkers met ondertiteling gaan kijken naar Suzan en Freek in het tuinameublement van de moeder van Freek.

Een andere benchmark van succes is dat je zelf naar Netflix stapt om te vragen of ze een documentaire over je willen maken. Dat hebben Suzan en Freek gedaan, en toen was het een kwestie van een zomer achter ze aanhobbelen – vrijheidsfestivals, Ziggo Dome, onnodig roadtripje door Californië voor een touch van glamour – en daarna was de film klaar.

Het succes van Suzan en Freek komt voort, als ik het even mag analyseren, uit het feit dat ze heel gewoon zijn. Dit is ook hun eigen analyse: ze vinden zichzelf heel gewoon. Dat zeggen ze ook steeds in die documentaire. Suzan gebruikt gewoon make-up van ’t Kruidvat, ze wonen gewoon in de Achterhoek en ze rijden ’s avonds na een optreden gewoon weer terug naar diezelfde Achterhoek, in hun eigen auto, want ze zijn heel gewoon en ze doen niet aan afterparty’s.

Wel kunnen ze genieten van hun succes. Dat vieren ze door ontzettend vaak ‘vet’ te zeggen, en door hun vrienden en familie uit te nodigen om in de coulissen te staan. Dit wordt vaak benadrukt. Dat ze gewoon hun vrienden en familie meenemen naar concerten.

Ik heb een zwak voor Suzan en Freek, maar na anderhalf uur aanhoren dat ze zo gewoon waren, wilde ik naar de tv gillen of ze alsjeblieft voor de goede orde één nacht aan de crystal meth wilden gaan. ‘KIJK ANDERS DIE DOCU OVER AMY WINEHOUSE EVEN, STAAT OOK OP NETFLIX!!!’, wilde ik radeloos schreeuwen, terwijl Suzan en Freek in hun smetteloze witte huis een optreden afstreepten op het whiteboard waarop ze een overzichtelijk schema met al hun concerten hadden gemaakt.

Dat is natuurlijk raar. En niet aardig van mij. Maar ja. Nog een vraag: als je de hele tijd zegt dat je gewoon bent gebleven, ben je dan gewoon gebleven?