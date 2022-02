Een bekroond maffiaverhaal en een Russische koortsdroom: deze films zijn de moeite waard

Scène uit The Godfather. Beeld Getty Images

Bor, dé film volgens jou deze week: The Godfather, die vijftig jaar oud is en daarom opnieuw in de bioscopen te zien.

‘Ja, om die film kun je al vijftig jaar niet heen. Hij ging in maart 1972 in première in de VS en werd een halfjaar later in Nederland uitgebracht. Het is een heerlijke film over de maffia, over een patriarchale organisatie, en daarbij zie je de allerbeste acteurs en regisseur Francis Ford Coppola op z’n best. Dit is een werk dat je elk jaar weer kunt kijken.

‘Ik heb de oorspronkelijke recensie van de Volkskrant er nog eens bij gepakt. De film werd enthousiast ontvangen en bestempeld als meesterwerk, maar liet volgens de recensent Amerika onbenoemd; het ging te veel over Italiaanse gewoonten, en hoe die tot corruptie leidden. Dáár ben ik het niet mee eens: de allereerste zin luidt ‘I believe in America’. Het geloof in Amerika als land, als ideaal en als plek waar migranten een leven kunnen opbouwen zit door de hele film vervlochten.

‘Deze film moet je ook bij uitstek in de bioscoop zien. Hij is gefilmd door Gordon Willis, zijn bijnaam luidde ‘The Prince of Darkness’. Die man hield van het donker, en dat zie je terug in The Godfather: hij tovert met het donker, waardoor bijvoorbeeld de sinaasappels in de scènes goed te zien zijn. De donkerte verwordt op je tv-schermpje tot een brij, in de bioscoop is deze nieuwe gerestaureerde kopie juist ongelooflijk mooi. Alsof je naar een schilderij kijkt. Wat mij betreft gaat The Godfather nog wel vijftig jaar mee.’

Door naar iets compleet anders, de film Belfast. Wat maakt ’m goed?

‘Die film is een mooi, ietwat nostalgisch zwart-witdrama over het 9-jarige jongetje Buddy, die opgroeit tijdens The Troubles – het begin van een burgeroorlog in Noord-Ierland. Hij is protestants en wordt verliefd op een meisje dat katholiek is. Collega-recensent Berend Jan Bockting was zeer te spreken over de acteurs, een groot deel van de cast is genomineerd voor een Oscar.

‘Kritiek is er ook: volgens sommigen houdt regisseur Kenneth Branagh er een té nostalgische blik op na. Maar daar hoeft niet per se iets mis mee te zijn: een film verbeeldt niet altijd kil realisme, een coming-of-age-drama mag best mooier zijn dan de daadwerkelijke geschiedenis.’

Tot slot: de Russische film Petrov’s Flu. Waarom moeten we die zien?

‘Petrov’s Flu, geschreven en geregisseerd door Kirill Serebrennikov, is amper na te vertellen, maar daarom juist intrigerend. We lopen daarin mee met een man, een striptekenaar, die een zoontje heeft dat ziek is geworden door een vreemd virus. Dat virus krijgt uiteindelijk vat op iedereen en als kijker word je meegesleurd in een koortsdroom: we zien een bus vol hoestende mensen, waan en werkelijkheid lopen door elkaar heen. Ook wel typisch: je kijkt naar een soort pandemie, terwijl deze film vóór de pandemie is bedacht.

‘Regisseur Serebrennikov wil met de film een boodschap uitdragen. Hij is een liberale denken die naakt niet schuwt en voorstellingen maakt over homoseksualiteit en zich bijvoorbeeld tegen de annexatie van de Krim uitspreekt. Door die stellingnames kreeg hij in Rusland twintig maanden huisarrest opgelegd. Thuis had hij geen internet, geen telefoon.

‘Zijn antwoord: een filmscript schrijven naar de roman The Petrovs In and Around the Flu, waarin hij kritiek uit op de Russische samenleving en de warboel die ontstond na het instorten van de Sovjet-Unie. Juist het maken van films – die hem last met de autoriteiten opleverden – hield hem op de been, vertelde hij mij.’