Een beat en wat ruisklanken: Pusha T is de rapper bij uitstek die zich zo’n kale livesetting kan permitteren ★★★★☆

Pusha T bij zijn optreden in de Eventim Apollo in Londen, op 1 augustus. Beeld Redferns

Op het videoscherm staat zijn naam geschreven in grofkorrelige, witte lijntjes waar poedersneeuw omheen lijkt te dwarrelen. Het is een voorbode van waar Pusha T het in een uitverkochte Paradiso over gaat hebben: drugs. En dan met name die schurende paradox van grimmige ellende van gebruikers en de poenige weelde van de dealers. Als voormalig dealer én hiphopveteraan is er geen andere rapper die de verhalen van de straat met meer verbeelding en overtuigingskracht kan brengen dan Cocaine’s dr. Seuss, zoals de rapper zichzelf noemt, met een verwijzing naar de Amerikaanse kinderboekenschrijver.

Over de auteur

Pablo Cabenda is sinds 2002 freelancejournalist die onder andere werkt voor de Volkskrant. Hij schrijft over popmuziek en human interest.

Na twee keer afzeggen is het grimmige avondje nu eindelijk gekomen. De openingstrack Let the Smokers Shine the Coupes laat er geen twijfel over bestaan. Op een rechtlijnige, steady beat, met niets meer opgetuigd dan de ontregelende ruisklanken uit een synthesizer, ontvouwt de rapper zijn lessen van de straat. Sinister, koel, stoïcijns. Het talent van de hiphopveteraan zit hem niet zozeer in snelheid of verbale virtuositeit. Het is de indringende beeldspraak van Terrence ‘Pusha T’ Thornton, met die duidelijke gearticuleerde, haast dreigende voordracht, die autoriteit afdwingt en je naar binnen zuigt.

Er is dan ook niet meer nodig dan de ster in trainingspak en zijn haar in vlechtjes om de zaal om te toveren in een woud vol ritmische zwaaiende armen. Als ‘King Pusha’ het a-capella-intro van If You Know You Know opstart, een rap vol dealersjargon en straatcode, rapt de hele zaal mee als homies met een straatdiploma. En op de achtergrond flitsen non-stop beelden van bakken geld, Pablo Escobar, onder verdachte omstandigheden vergaarde weelde en zelfs een recept voor het maken van crack.

Alleenheerser

Daar staat de rappende solist als alleenheerser op het podium, geruggesteund door niets anders dan een tape waarop zijn vooraf opgenomen stem vaag mee echoot. Ja, het liveaspect van zo’n soort hiphopconcert is betrekkelijk. Tegelijkertijd kun je beargumenteren dat Pusha T de rapper bij uitstek is die zich zo’n kale livesetting kan permitteren.

Daytona, zijn voorlaatste album, dat vanavond bijna integraal aan bod komt, is een uiterst minimalistisch staaltje hiphop waarop de muziek niets meer is dan de droge bedding voor Thorntons woorden. In Come Back Baby fungeren bas, snaredum en sissende hihats slechts als metronoom om het tempo aan te geven waarin de verhalenverteller zijn straatredes afsteekt. Dat sampletje tussendoor lijkt slechts bedoeld om de meester even op adem te laten komen.

Thornton is de hiphopdespoot die zijn volgelingen met gemak om zijn vinger windt. Een die ze het ene moment gemoedelijk laat bouncen, om ze daarna te laten ontbranden in een moshpit op Kanye Wests Mercy. Hij overziet dat alles met een milde glimlach terwijl hij de zaal inkijkt en zachtjes knikt van ‘yes, yes’.