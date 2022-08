Een al voltooide film vanwege de belasting toch niet uitbrengen: het is ronduit wreed

Regisseurs Adil El Arbi (links) en Bilall Fallah. Beeld Getty Images

Er is één ding dat hem dwarszat, na het regisseren van zijn Lord of the Rings-trilogie, zo vertelde regisseur Peter Jackson deze week aan vaktijdschrift The Hollywood Reporter. Namelijk dat hij als grote Tolkien-fan zelf nooit zo blanco als zijn publiek de films kon zien en ervaren. Dus hoopte hij dat hij al zijn herinneringen aan de films en het maakproces zou kunnen wissen via hypnotherapie. Geen grapje: hij benaderde de Britse mentalist Darren Brown, en die zag wel mogelijkheden.

Waarom dit bizarre plan uiteindelijk niet doorging, vertelt het verhaal helaas niet. Maar misschien is het wat voor Bilall Fallah en Adil El Arbi. De Belgische regisseurs stonden een paar maanden geleden nog op de rode loper in Cannes vanwege hun film Rebel en werkten na het grote Amerikaanse succes van Bad Boys For Life aan de DC-superheldenfilm Batgirl. ‘On top of the world’, zoals dat heet. Tot de telefoon ging, tijdens het trouwpartijtje van El Arbi, nota bene. Batgirl, zo goed als af, zou nooit op de streamingdienst HBO Plus verschijnen, kregen ze te horen. En voor de bioscoop bood de film te weinig visueel spektakel.

Bizarre geldverspilling? Met een budget van 90 miljoen dollar is Batgirl de duurste geannuleerde film ooit. En toch was het afblazen van de release volgens de accountants van Warner Bros de goedkoopste optie. De studio is namelijk net overgenomen, de nieuwe directie wil alle superheldenfilms in de bioscoop uitbrengen en deze – specifiek gemaakt voor de streamingsdienst – leek daar niet geschikt voor. Dankzij een belastingconstructie zou de film nergens vertonen het minste verlies opleveren. Waarmee de kans dat de film ooit het daglicht ziet meteen zo goed als is verkeken, hoe groot de #releasebatgirl-beweging ook wordt.

Als je regisseurs ooit in een depressie wil praten, moet je ze vragen naar het project dat er nooit kwam. Dan komen er verhalen over ideeën waar geen producent warm voor werd, of scripts die werden afgekeurd. Maar dit moet het meest pijn doen: een film die klaar is aan niemand mogen laten zien. En dat vanwege louter financiële en bedrijfskundige redenen. Het is ronduit wreed.

Dus kom er maar in, Darren Brown. Het is Fallah en El Arbi gegund – en mocht een hacker of losgeslagen medewerker de film toch illegaal online zetten, dan kunnen ze die zonder hartzeer bekijken.