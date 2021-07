Een actuelere zorg dan die ‘peperdure’ klimaatplannen: de parkeerplaats verdwijnt

Op deze plek schrijven Peter Giesen en Sheila Sitalsing beurtelings wat hun is overkomen of opgevallen op de weg en in de berm.

In De T. werd weer mede namens de kleine luyden volop gelamenteerd, over ‘peperdure klimaatrekeningen’ voor de hardwerkende mens, en over de salonsocialistische plannen van Frans Timmermans, die Europa de benzineauto wil afpakken. Want hoe moet dat als je broodwinning afhangt van een walmend busje, en denkt de eurocraat soms dat de arbeider zich zo’n lompe Tesla kan veroorloven?

Het zijn begrijpelijke zorgen, maar er zijn grotere. Dichter bij huis. Acuter.

(Nee, niet de slagregens en overstromingen, waardoor het walmende busje straks weg dobbert en de mensheid uitsterft en daarmee al haar zorgen, of nou ja, dat ook natuurlijk, maar dit stukje gaat over iets anders).

De parkeerplaats verdwijnt.

Soms zie je foto’s van niet zo vreselijk lang geleden en dan staat het blik pontificaal geparkeerd op marktpleinen. Bumper aan bumper langs de gracht. Waren woonwijken 10 procent huis en 90 procent auto. Soms rijd je een dorp binnen waar je lang niet bent geweest en denk je verhip, hier kon je hem vroeger neerzetten. Nu staat er iets hips met kunst en een bankje, heet het wandelpromenade of bloeit er een vlinderstruik. En je moet het ze nageven: het oogt vriendelijker. Veiliger ook, als je de levensgevaarlijke gemengde zones – moderne arena’s waarin fietsers hard mogen inrijden op voetgangers die rennen voor hun leven – buiten beschouwing laat.

De autoparkeerplaats ging ondergronds. En lost op in het niets. Grote steden begonnen als eerste met het uitgummen van parkeerplekken. Amsterdam wil er tot 2025 minstens 11.000 opheffen. Van Dordrecht tot Diemen en van Eindhoven tot Leiden krijgen nieuwbouwwijken al langer niet zomaar meer 1,8 parkeerplek per woning.

En nu heeft Groningen een nieuwe, schitterende ‘voorlopige leidraad openbare ruimte’ gepresenteerd: elke keer wanneer een straat wordt opengebroken voor onderhoud, gaat de gemeente er voortaan in één moeite door overheen. Parkeerplekken weg, ruim baan voor spelende en lopende mensen. Zo winnen we openbare ruimte terug van de ‘dominante auto’, legde de wethouder uit aan Oog tv. Straat voor straat. Hij zei er geruststellend bij: ‘Al zal er altijd ruimte zijn, tenminste voorlopig, voor parkeren in de openbare ruimte’.

Let op dat ‘tenminste voorlopig’. Heb je straks eindelijk een waterstofauto bij elkaar gespaard, mag hij nergens staan.